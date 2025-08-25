Seguridad ciudadana
Detienen a un hombre en Navalmoral por un presunto delito de violencia de género
La rápida comunicación de los hechos permitió la inmediata intervención policial
La Policía Local de Navalmoral de la Mata ha llevado a cabo diferentes intervenciones durante los últimos días, destacando actuaciones tanto en materia de seguridad ciudadana como de cumplimiento de las ordenanzas municipales. Así lo recoge el consistorio en una nota en la que detalla que durante el fin de semana, gracias a la colaboración ciudadana, la policía procedió a la detención de un hombre por un delito de violencia de género. La rápida comunicación de los hechos permitió la inmediata intervención policial.
Por otra parte, el pasado viernes los agentes sorprendieron in fraganti a una mujer sustrayendo plantas ornamentales de la glorieta de la Cruz del Rollo. La persona fue identificada y sancionada conforme a la ordenanza municipal, que fija una multa de 750 euros.
Asimismo, se han tramitado denuncias a un local nocturno por incumplimiento del horario de cierre establecido y se han instruido dos atestados por accidentes de circulación, que se han saldado con heridos y daños materiales. El ayuntamiento recuerda que cumplir las ordenanzas municipales contribuye a la convivencia.
