Formación
La universidad popular de Navalmoral de la Mata abre el plazo de inscripción de cursos formativos
El ayuntamiento resalta que la oferta «es variada» con enseñanzas nuevas y las personas interesadas pueden apuntarse hasta el próximo viernes
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha presentado los cursos de la Universidad Popular, que se desarrollarán a partir de septiembre. La oferta 2025/2026 abarca áreas muy variadas con propuestas como: Click & Vende: Fotografía estratégica para Instagram, Auxiliar de Veterinaria; Pintura Mural. Creatividad y arte sobre paredes; Monitor de Necesidades Educativas Especiales; Auxiliar de Farmacia; Auxiliar de Biblioteca; Restauración de Muebles e Interpretación Vocal.
Se trata de una programación consolidada que, incorpora enseñanzas nuevas que refuerzan el compromiso del ayuntamiento con la formación accesible y el aprendizaje permanente. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el viernes 29 de agosto de 2025, debiendo formalizar la matrícula de manera presencial en la casa de la cultura, plaza Rafael Medina, s/n). Es necesario ser mayor de 16 años y abonar la tasa establecida en la ordenanza municipal. Cada curso contará con un mínimo de 8 plazas y un máximo de 16, que se otorgarán por orden de inscripción.
