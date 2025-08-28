NavalSonora 2025 ofrecerá varios estilos de música el viernes y el sábado en Navalmoral de la Mata

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata lleva a cabo, en estos días, los últimos preparativos de lo que es la cuenta atrás para la celebración de NavalSonora 2025, que tendrá lugar los días 29 y 30 de agosto. Este año, según informó el consistorio en una nota, el festival bate un nuevo récord de venta anticipada de entradas, consolidándose como una de las citas musicales más importantes de Extremadura. El festival cambia de ubicación y se traslada al espacio de ocio El Tejar, que contará con diferentes zonas pensadas para mejorar la experiencia del público. Entre estos espacios se incluirá un área gastronómica junto a la Charca Mayen, a lo que se sumarán espacios de descanso y una zona de acampada cercana al recinto para «quienes quieran vivir esta experiencia de forma más completa».

Además, en esta edición, desde el consistorio se destacó que NavalSonora apuesta por ampliar los estilos musicales con nuevos grupos que se subirán al escenario en esta ocasión. De tal manera que el viernes 29 de agosto estará dedicado a la música urbana, con nombres destacados como RVFV, Kidd Keo, Óscar el Ruso, JC Diamante, El Jhota y Les Castizos.

La jornada del sábado 30 se orientará más hacia el pop e indie, con actuaciones de la mano de artistas como Mikel Izal, Miss Caffeína, Varry Brava, Merino, además de músicos y cantantes locales como Nacor, Elena Ampi, Dani Sierra, Juanma Torralbo y el regreso de la banda Abulia.

El festival coincide este fin de semana con otras actividades importantes en la localidad, como la campaña ‘Súbete al Tren del Comercio Moralo’, que anima a comprar en los establecimientos locales y que se acompaña de diversas acciones impulsadas desde el ayuntamiento, con reparto de bolsas y pequeños detalles para los clientes. Por su parte, la concejalía de Juventud e Infancia organiza las segundas jornadas de castillos hinchables acuáticos en la plaza del Ayuntamiento, dirigidas a niños de 5 a 12 años y disponibles de 11.00 a 13.00 horas.

Con NavalSonora a la cabeza como gran cita musical y con una programación paralela que refuerza la actividad comercial, juvenil y familiar, Navalmoral se prepara para vivir un fin de semana intenso en el que la música y el dinamismo de la ciudad serán protagonistas.