Las obras de la piscina de verano de Navalmoral de la Mata harán que la climatizada se abra antes

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha anunciado que el próximo domingo se procederá al cierre definitivo de la piscina municipal de verano, dando así por finalizada la temporada estival de baño. Este adelanto en el cierre responde al inicio inminente de las obras de adecuación de los vasos de la piscina, unos trabajos necesarios tras años de deterioro y problemas que se han venido repitiendo. El objetivo es comenzar cuanto antes para aprovechar la climatología favorable y evitar que la temporada de lluvias retrase la ejecución de las obras. De esta manera, se garantiza que la instalación esté en óptimas condiciones y plenamente operativa para la temporada de baño del próximo año. Con motivo de este cierre, el ayuntamiento ha decidido adelantar la apertura de la piscina climatizada con fecha próxima al 15 de septiembre, quince días antes de la fecha prevista inicialmente. Esta medida tiene como finalidad no perjudicar a los usuarios habituales ni a los clubes deportivos que utilizan estas instalaciones para sus entrenamientos durante toda la temporada. El consistorio agradece la comprensión de usuarios.