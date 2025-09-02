NavalSonora 2025 congrega a unas 6.000 personas en dos jornadas de música en Navalmoral de la Mata

El Festival NavalSonora, celebrado los días 29 y 30 de agosto en Navalmoral de la Mata, se ha desarrollado con normalidad y sin incidentes, contando con una asistencia aproximada de 6.000 personas en el conjunto de las dos jornadas, según datos aportados por el ayuntamiento. Por su parte, el alcalde, Enrique Hueso, expresó su agradecimiento a todos los que «han convertido esta edición en algo inolvidable» y expresó su compromiso de seguir trabajando para mejorar, empezando ya a trabajar de cara a la edición de 2026.

Este año el público ha contado con las actuaciones de Kidd Keo, RVFV, JC Diamante, El Jhota, Les Castizos y muchos más. Mikel Izal, Miss Caffeina, Varry Brava y Jotapop, entre otros.

Por otro lado, desde el consistorio también se ha informado que en el marco de los controles preventivos de alcohol y drogas realizados en los alrededores del recinto donde se ha celebrado este evento, se formularon dos denuncias administrativas por alcoholemia positiva. Además, se produjo una detención por un presunto delito contra la seguridad vial, también por positivo en alcoholemia.

Fuera del desarrollo propio del festival, la tarde del 28 de agosto, añade la nota, la Policía Local detuvo a un varón por un presunto delito de violencia de género.

Otras intervenciones

Asimismo, del 30 al 31 se registró un incidente ajeno al festival en un local particular de la ciudad, donde se estaba celebrando una fiesta que ocasionó numerosas llamadas vecinales por ruidos y molestias. La Policía acudió en varias ocasiones para requerir el cese de dichas molestias. En la última intervención, uno de los participantes se dirigió hacia un agente de forma agresiva, portando una botella en la mano. Tras ser instado a deponer su actitud, soltó la botella y agredió a un agente causándole lesiones en la cara, cabeza y rodilla, por lo que fue reducido y detenido.

En la misma intervención, otro de los asistentes profirió insultos y amenazas graves contra los agentes, negándose activamente a ser identificado y llegando a amenazar de muerte a los intervinientes, motivo por el cual también fue detenido. Ambos fueron informados de sus derechos y trasladados a dependencias de Guardia Civil, que instruyó las diligencias correspondientes para su posterior puesta a disposición judicial.