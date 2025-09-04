Eslim Reloaded actuará mañana viernes en la plaza del Jardincillo de Navalmoral de la Mata

La plaza del Jardincillo de Navalmoral de la Mata acogerá mañana viernes 5 de septiembre, a las nueve de la noche, un concierto protagonizado por Eslim Reloaded, dentro de la programación de Estivalia de la Diputación Provincial de Cáceres. Esta agrupación ha logrado reunir a tres músicos míticos, tres grandes maestros del blues: Troy Nahumko, Moi Martín y el genial baterista Lalo González.

Todo ellos se unen en esta nueva formación con la que han pasado ya por los mejores festivales de España. Toques muy diferentes se pueden escuchar cualquier noche cuando se juntan a tocar, y todo ello siempre teniendo presente las raíces y el alma de la música blues.