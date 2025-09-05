Críticas por la gestión
El PSOE de Navalmoral de la Mata denuncia la subida de la factura del agua «impuesta por el PP»
Los socialistas se reúnen en Comisión Ejecutiva Municipal de cara al nuevo curso y advierten que decisiones del gobierno local «perjudican a familias»
La Agrupación Socialista Morala reunió a su Comisión Ejecutiva Municipal, defendiendo los intereses de la ciudadanía «frente a unas políticas del Partido Popular que solo traen cargas para las familias trabajadoras». Así lo exponen los socialistas en una nota en la que aseguran que, después de dos años, «seguimos sin ver avance en los proyectos estratégicos que el PSOE dejó encima de la mesa y que iban a transformar la ciudad. Lejos de avanzar, el gobierno PP y Vox toma decisiones que perjudican a las familias», dijeron.
En este sentido, denuncian la subida abusiva de las tasas de agua aprobada por el PP, que empezará a notarse, dijeron, en la próxima factura. «Esto es un golpe directo al bolsillo de los ciudadanos y demuestra la hipocresía de estos grupos que por un lado critican a otras administraciones, mientras por otro suben impuestos a los moralos». «Una familia de cuatro miembros pagará de media más de un 11% adicional en su factura del agua, una subida que el PSOE ya advirtió que podía ser asumida por el ayuntamiento, como se hizo durante los gobiernos socialistas», dijeron.
