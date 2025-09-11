Delegaciones
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata modifica las competencias que tiene la junta de gobierno local
Afecta al área de Urbanismo e Infraestructuras, según el PP, para «agilizar trámites», y el PSOE advierte que habrá «menos transparencia y control»
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha aprobado, por resolución de alcaldía, el cambio en delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local como órgano colegiado, y encomendar el ejercicio nuevas atribuciones. Estas afectan principalmente al área de Urbanismo, Vivienda, Obras e Infraestructuras Públicas, Limpieza Viaria y Recogida de Residuos. Dentro de esta se incluyen las licencias urbanísticas de obras y edificación, entre otras. Desde el gobierno municipal del PP se achacó estos cambios al objetivo de «agilizar trámites y la burocracia» con el fin de poder atender la demanda de los ciudadanos.
Sin embargo, desde el grupo del PSOE, en la oposición, se criticó estas nuevas competencia, puesto que, en su opinión, «se elimina el control previo de las licencias de obras en Navalmoral». «Por primera vez en nuestro ayuntamiento, el Partido Popular ha decidido que la oposición no participe en el análisis previo de las licencias urbanísticas en la Comisión Informativa de Urbanismo, esto significa menos transparencia, menos control y más opacidad», dijeron.
