Las fiestas de San Miguel 2025 traerán más de 30 actividades para todos a Navalmoral de la Mata

El alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso Retamosa, ha presentado el programa completo de las Fiestas de San Miguel 2025, que se celebrarán del 25 al 28 de septiembre. Hueso subrayó que estas celebraciones se convierten en un referente para todo el Campo Arañuelo. Con un presupuesto de 126.573,80 euros, el alcalde explicó que el objetivo ha sido diseñar una programación «cuidada, con actividades de calidad y pensadas para todas las edades, porque es fundamental que todos puedan disfrutar y sentirse parte de nuestras fiestas», afirmó.

Una de las principales novedades de este año será el traslado del recinto ferial de atracciones al parking provisional de San Isidro. Hueso destacó que se trata de «un espacio céntrico y accesible que ha contado con el respaldo de los propios feriantes, quienes han valorado muy positivamente este cambio». Asimismo, se mantiene la franja horaria sin música de 17.00 a 18.00 horas, medida pensada para personas con sensibilidad sonora. «Queremos que todo el mundo pueda disfrutar de las atracciones, sin excepciones», subrayó.

El jueves 25 de septiembre arrancará la programación con la apertura del ferial de atracciones y con la actuación en la plaza del Jardincillo del artista local Palo Palito, que pondrá el primer toque musical a las fiestas.

A continuación, el público podrá disfrutar de la exhibición de las academias de baile Adela Gil y Sala 99, mientras que la jornada se completará con la presentación de las plantillas deportivas de los principales clubes de la localidad, en la que se darán a conocer los equipos que competirán en la nueva temporada. El viernes 26 se inaugurará en la Plaza del Jardincillo la XIII Feria Agroalimentaria. La jornada del sábado 27 comenzará con el XXXVIII Concurso Nacional de Albañilería, que convertirá el Parque Municipal en punto de encuentro de cuadrillas de todo el país., l domingo 28, último día de las fiestas, se abrirá con talleres de tradiciones y labores artesanales organizados por la asociación Coros y Danzas El Encinar, que este año celebra su 40 aniversario, a los que se sumará la animación de la charanga Los Trotamúsicos. La cita gastronómica llegará a las 14.00 horas con la tradicional comida popular de migas extremeñas, entre otros actos.