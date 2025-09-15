El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata licita obras del centro de transformación de la residencia de mayores

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha publicado la licitación del contrato de suministros y obras necesarias para poner en funcionamiento el centro de seccionamiento y centro de transformación de la residencia construida en Navalmoral de la Mata. Esta infraestructura, según expusieron desde el consistorio, lleva más de diez años sin uso y cuya puesta en marcha constituye una de las prioridades de este equipo de gobierno municipal, según recalcaron.

Sobre este proyecto, el alcalde, Enrique Hueso, recordó que este edificio se levantó, pero nunca llegó a inaugurarse debido a diversos problemas jurídicos y técnicos. «Era incomprensible que, después de una inversión millonaria, esta residencia llevara más de una década cerrada. Hoy damos un paso más para que deje de ser un edificio vacío y se convierta en un recurso útil para Navalmoral», manifestó el alcalde.

El primer obstáculo, de carácter jurídico, se resolvió en su día con la inscripción de una obra nueva que permitió dividir legalmente el inmueble en tres partes: residencia de mayores, centro de día y centro de seccionamiento para Iberdrola.

Superada esa fase, el ayuntamiento moralo ha activado la segunda fase, relativa a los elementos constructivos y técnicos. En este sentido, se ha detectado la necesidad de sustituir las celdas del centro de seccionamiento, ya obsoletas por el tiempo transcurrido, y de culminar el centro de transformación.

Cuantía económica

Respecto al presupuesto, la inversión prevista para esta actuación asciende a 95.041, euros, e incluye también una auditoría de las unidades eléctricas 14 y 15, tal y como exige Iberdrola para garantizar la viabilidad de las instalaciones. «Lo más importante es que esta residencia, que llevaba demasiado tiempo cerrada, y comienza a ser una realidad. Queremos que sea un recurso útil, que genere trabajo y que preste un servicio fundamental a quienes más lo necesitan», insistió Enrique Hueso.

Respecto al proceso de licitación, Retamosa explicó que la licitación publicada la semana pasada «permitirá acometer estas obras y auditorías pendientes. Una vez finalicen, se podrá firmar el acta de final de obra y, por fin, el Ayuntamiento contará con un edificio plenamente operativo», explicó el propio alcalde.