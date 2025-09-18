Nacha Pop y Orquesta Mondragón, en el amplio Otoño Cultural 2025 de Navalmoral de la Mata

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, Cristina Marcos, ha presentado la programación del Otoño Cultural 2025, que reúne más de quince propuestas entre octubre y diciembre con nombres propios de primer nivel en el teatro, la música, el humor y la divulgación. «Queremos que Navalmoral siga siendo un referente cultural en la región, ofreciendo espectáculos de calidad, accesibles para todos los públicos», destacó la edil. La programación arrancará el 4 de octubre con la presentación del primer disco de la banda local Dixie Kong Band y contará con citas imprescindibles como la obra Parejas imperfectas, con Toni Cantó, Mirela Balic y Lola Baldrich; la comedia Pijama para seis, protagonizada por Gabino Diego; el espectáculo de monólogos de Salva Reina, flamante Premio Goya 2025; y el regreso de la compañía local Pórtico Teatro.

En el terreno musical, brillará el V Festival Calle de la Marcha, que reunirá a Alejo Stivel, Orquesta Mondragón y Nacha Pop; el esperado concierto de Acetre con su último trabajo Cantos Veniales; y la Zambomba flamenca Almariz, que fusionará villancicos y flamenco en el Jardincillo.

El programa también dará protagonismo a las tradiciones y la reflexión cultural con el XX Encuentro de Corales Ciudad de Navalmoral, el Encuentro de Bandas de Música y, de manera especial, los XXXII Coloquios Históricos del Campo Arañuelo, que volverán a situar a Navalmoral como epicentro del debate y la investigación en torno a nuestra historia y patrimonio. Otro de los hitos será el ciclo ‘Diálogos con Pilar Galán’, que traerá a Navalmoral al prestigioso paleoantropólogo y escritor Juan Luis Arsuaga, figura clave en la investigación de Atapuerca, que compartirá su trayectoria científica y literaria en un encuentro único con el público.

La programación infantil contará con una nueva edición del festival Merienda es Cena, en colaboración con el espacio TaKtá, con representaciones de teatro y danza todos los domingos de noviembre. Además, la agenda se completa con la proyección de cortos de la VIII edición de Claqueta Emérita y con propuestas de fuerte carga social como Del grito a la palabra, en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Marcos Sarró recordó que el próximo martes 23 de septiembre dará comienzo una nueva edición del Cine de la Filmoteca en Navalmoral de la Mata, coordinado por el Cine Club Pasolini, con la proyección de la película Sorda. Esta sesión contará con la presencia de la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas (FEXAS), en coherencia con la temática del film.

«Nuestro compromiso es que la cultura sea un motor de cohesión social y de desarrollo local. Por eso hemos diseñado una programación que combina grandes nombres con propuestas de proximidad», ha subrayado la concejala. Las entradas anticipadas podrán adquirirse en la casa de la cultura en su horario habitual. La programación completa está disponible en la web municipal y en los perfiles oficiales de Cultura Navalmoral en redes sociales.