La Peña Barcelonista Placentina resurge con 125 socios en Plasencia, tras varios años inactiva

El himno del Fútbol Club Barcelona resuena de nuevo con fuerza en Plasencia. Es gracias a un grupo de aficionados, que viven con "pasión" el juego del equipo y su cantera y han querido volver a reflotar una peña que dejó de funcionar en el año 2019, tras 45 años de andadura.

Fue en 1974 cuando Francisco Javier Álvarez la fundó. En torno al 2009, Juan Carlos Barreros Hisado, Barcelonista "de toda la vida, viví seis años en Barcelona", decidió hacerse socio y, ahora, ha sido el impulsor del nuevo proyecto, el que ha refundado la Peña Barcelonista Placentina "desde cero" y con mucho "esfuerzo, sacrificio, dedicación y tiempo".

Gran acogida a la peña

Aun así, ha merecido la pena por la respuesta que ha recibido de los muchos barcelonistas con los que cuenta Plasencia. Carlos explica que, según las normas del Fútbol Club Barcelona, por el número de habitantes de la ciudad se necesitaban un mínimo de 70 socios para poder reconocerla como peña oficial.

En solo un año y medio, ha superado la cifra con creces porque ya son unos 125 socios y, "cada día, se van haciendo más. Anoche, a las doce y media me estaba escribiendo uno para inscribirse", señala durante la entrevista.

Sin duda, la afición se lleva dentro y, en muchos casos, traspasa generaciones. De hecho, el socio más joven, Juan Barroso González, apenas tiene dos meses de vida. El más longevo, y también presidente de honor, es Francisco Javier Álvarez, el primer fundador, que tiene actualmente 83 años.

Refundada "desde cero"

Junto a ellos, la peña cuenta con otro centenar más de placentinos que no han dudado en seguir a Carlos, exjugador de Tercera División y directivo de la Unión Polideportiva Plasencia, en su aventura, en la que le acompaña muy de cerca su junta directiva.

"Hemos refundado la peña desde cero", explica Carlos, porque han tenido que hacer de nuevo los estatutos y enviarlos a la Junta de Extremadura y al Fútbol Club Barcelona para su aprobación.

El bar Valcorchero, situado frente al pabellón escuela de La Data, es su sede, donde pusieron carteles en busca de socios y donde se reúnen a ver los partidos y celebran cada victoria.

Descuentos en partidos

Respecto a los beneficios de ser socio, Carlos señala que él, como presidente, es socio simpatizante y puede acceder a descuentos de un 30% en las entradas de los partidos que se juegan en casa. De hecho, este martes ha estado en el Camp Nou viendo el partido de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid.

En cuanto al resto de socios, denominados socios peñistas, cuando van en grupo a ver partidos también tienen descuentos y, cuando el Barcelona juega fuera, las entradas cuestan 30 o 50 euros, en función del asiento, gracias a un convenio entre clubes.

Comida con Javito

Además, la peña organiza distintas actividades a lo largo del año, como la venta de lotería de Navidad; la organización de viajes a partidos (los próximos serán el Atlético de Madrid-Barcelona y el Getafe-Barcelona); el encuentro de socios en la sede cuando el equipo llega a una final, con reparto de pulseras y comida y bebida gratis, y una comida anual.

Esta se acaba de celebrar, en el hotel Exe Alfonso VIII, y ha contado con el exjugador del Fútbol Club Barcelona Javito (Francisco Javier Peral), originario y vecino de Moraleja. Carlos destaca que "debutó el mismo día que Messi en un partido de la Champions League", en el año 2004.

En la comida, a la que han acudido un centenar de socios, ha habido reparto de regalos, como la placa que el ayuntamiento, de manos del concejal David Dóniga, también barcelonista y socio, entregó a la peña, y otra placa enviada por el propio Fútbol Club Barcelona.

El estilo y la cantera

El presidente de la peña subraya que son del Barcelona "por la manera de jugar, el estilo que mantienen desde que entró Johan Cruyff y cómo trata a la cantera porque saca a muchos canteranos al campo", entre ellos, el propio Javito.

No duda de cuáles son los mejores jugadores de todos los tiempos para él, el que logró "el sextete" en 2009, es decir, el éxito en todas las competiciones de fútbol a nivel mundial y nombra a "Messi, Xavi, Iniesta, Víctor Valdés, Busquets, Puyol, Pedro..."

Ni insultos ni política

En materia política, Carlos deja claro que, frente a las críticas de algunos por ser del Barcelona, no se identifican con el independentismo catalán. "Nosotros somos extremeños y españoles", subraya. De hecho, señala que "Extremadura es la región de España con más peñas del Barcelona" y explica que los socios "no hablamos de política".

Sobre la rivalidad con otros equipos y peñas de Plasencia, apunta que es "sana, hay piques, risas, pero nada de insultos ni violencia, si alguien insulta, se le saca de la peña". Es más, afirma que hay socios de la peña que también lo son del Real Madrid o el Atlético de Madrid.

¿Cómo hacerse socio?

Tan buena es la relación que Carlos quiere reunir a las cinco peñas de fútbol que hay en la ciudad -del Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Betis, Barcelona y Real Madrid- para organizar "una convivencia y reunirnos todas un día".

La cuota por hacerse socio de la Peña Barcelonista Placentina es de 60 euros al año y todo el que quiera sumarse a este nuevo proyecto puede informarse en el bar Valcorchero, que, a juzgar por el interés que ha suscitado, va a terminar por quedarse pequeño.