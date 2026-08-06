Vuelve la Fiesta de la Asunción a la Catedral de Plasencia hasta el 15 de agosto

La Catedral de Plasencia volverá a celebrar desde este miércoles la tradicional festividad de la Virgen de la Asunción, una de las devociones más singulares del templo catedralicio. La programación, organizada por el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Plasencia, culminará el próximo sábado 15 de agosto, con la solemne eucaristía presidida por el Obispo de la diócesis, Ernesto Jesús Brotóns.

Del mismo modo, se procederá al cierre de la urna que alberga la conocida como Virgen Durmiente, una talla del siglo XV que únicamente puede contemplarse de cerca durante estas fechas.

Los actos comenzarán esta misma mañana a las 9.30 horas, con la celebración de la Santa Misa y la apertura al culto de la imagen en la que permanece custodiada la Virgen durante el resto del año.

La programación continuará los días 12, 13 y 14 de agosto, cuando la catedral acogerá, a partir de las 20.00 horas, el triduo en honor a la Virgen de la Asunción, con el rezo del rosario, la celebración de la Santa Misa y las preces.

El programa concluirá el 15 de agosto, festividad de la Asunción de María. La jornada arrancará con una Santa Misa a las 9.30 horas y continuará a las 12.00 con la eucaristía solemne presidida por el obispo de Plasencia, Ernesto Jesús Brotóns. Tras la celebración tendrá lugar el canto de la Salve y el tradicional cierre de la urna.

La Virgen de la Asunción, patrona y titular de la Catedral placentina y que llegó en el siglo XVI, destaca por ser una de las imágenes más singulares del patrimonio religioso extremeño. Conocida popularmente como la Virgen Durmiente, representa a María recostada antes de su Asunción a los cielos y permanece oculta al público durante prácticamente todo el año.

Solo durante estos nueve días se abre la urna, que es de madera con el techo repujado en plata e incrustaciones de este material, oro y carey, para permitir la veneración de los fieles. Una tradición que la Catedral mantiene desde hace siglos y que cada verano reúne a numerosos devotos y visitantes.