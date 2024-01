Condenado un hombre de 77 años por abusar de una niña de ocho

Un varón de 77 años de edad, residente en Don Benito, ha sido condenado a dos años de prisión por abusos sexuales hacia una niña de ocho años de edad. La víctima, ahora mayor de edad, denunció los hechos al cumplir los 18 años por unos hechos que se habían producido cuando era niña y cuando el agresor tenía 64 años de edad.

El señalamiento se celebró este martes en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Mérida, donde las partes llegaron a un acuerdo para evitar el juicio y se rebajaron las penas iniciales.

El abogado del acusado, José Duarte, señaló este martes que en el acto pidieron la suspensión de la pena privativa de dos años, la cual quedó suspendida con la condición del pago de responsabilidad civil y el compromiso de no volver a delinquir, por lo que finalmente no entrará en la cárcel. Asimismo, la acusación particular era partidaria de llegar a un acuerdo por la reparación moral y de justicia para la víctima. La abogada, Paula Ruiz, manifestó que «este reconocimiento supone un antes y un después para pasar página», dijo.

El acuerdo también recoge una orden de alejamiento sobre el condenado de seis meses, que no podrá acercarse a la víctima durante este tiempo.