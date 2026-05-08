Ciclismo
El francés Paul Magnier estrena la maglia rosa del Giro tras un esprint accidentado
EFE
Madrid
El francés Paul Magnier (Soudal Quick Step) ha estrenado la 'maglia' rosa de líder de la 109ª edición del Giro de Italia al imponerse en un reducido esprint filtrado por una numerosa caída en la primera etapa disputada en tierras búlgaras, entre Nessebar y Burgas, con un recorrido de 147 kilómetros.
Caos final en la recta de meta, en la que salió ileso Magnier, capaz de imponer su velocidad punta para ganar la primera etapa y enfundarse la 'maglia' rosa con un tiempo en meta de 3h21:07, por delante del danés Tobias Lund Andresen (Uno X) y el británico Ethan Vernon (NSN).
Este sábado la segunda etapa tendrá lugar entre Burgas y Veliko Tarnovo, de 221 kilómetros.
- El colegio Diocesano de Cáceres denuncia y despide a una profesora de su guardería por presuntos malos tratos a menores de 3 años
- Primavera de 2027: la fecha que da la Junta de Extremadura para conectar Cáceres con Portugal por autovía
- Encuentran sin vida a Melodi, la mujer de 38 años desaparecida en Trujillo
- Más de 150 invitados darán la bienvenida al nuevo local gastronómico de la calle Amberes de Cáceres con el sello de Javier Cardenal
- Fotogalería | Más de 150 invitados dan la bienvenida al nuevo local gastronómico con el sello de Javier Cardenal
- La fábrica china de cátodos se prepara para iniciar las obras en Mérida con 800 millones sobre la mesa
- ¿Por qué son necesarias para Cáceres las autovías?: Solo la A-5 genera más de 5.000 puestos de trabajo
- La huelga de técnicos de Infantil en un centro de Plasencia, solo cinco niños en el Dulce Chacón