Giro de Italia
Jhonatan Narváez se lleva el esprint de Cosenza y Ciccone se viste de rosa
EFE
Madrid
El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG) ha sido el vencedor de la cuarta etapa del Giro de Italia, disputada entre Catanzaro y Cosenza, de 138 km, por delante del venezolano Orlui Aular (Movistar), mientras que la maglia rosa fue a parar a las espaldas del italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek).
En un disputado esprint Narváez se impuso con un tiempo de 3h.08.47, a una media de 44 km/hora, evitando el triunfo de Aular, cuyo equipo fue protagonista atacando de lejos y filtrando el grupo de candidatos al esprint en favor del venezolano.
El nuevo líder es el italiano Giulio Ciccone.
Este miércoles tendrá lugar la quinta etapa entre Praia a Mare y Potenza, de 203 km.
- Recuperan un solar degradado en Cáceres para crear un aparcamiento de 25 plazas
- El gran desarrollo residencial junto a la Ribera del Marco de Cáceres se construirá sobre una zona de riesgo medio-alto del Calerizo
- La calle de Cáceres que nació con vivienda protegida y ahora convierte sus bajos en apartamentos
- Dos heridos graves al despeñarse un turismo tras salirse de la A-5 en Talavera la Real
- Una ruta por la Plasencia de Robe: conoce los lugares para redescubrir al músico en su ciudad natal
- Leda pide 150.000 euros para ceder la línea Mérida-Sevilla y el Gobierno inicia la retirada de la concesión
- El arzobispo de Mérida - Badajoz, José Rodríguez Carballo, hospitalizado en Badajoz
- Crítica a la ampliación del Museo de Cáceres: 'Se nos cayó el alma a los pies