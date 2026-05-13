Ciclismo
Igor Arrieta conquista Potenza con una victoria épica y Eulalio se viste de rosa
El navarro sale vencedor de un duelo espectacular y lleno de incidentes con el portugués Afonso Eulalio
EFE
Madrid
El español Igor Arrieta (UAE) ha sido el vencedor de la quinta etapa del Giro de Italia disputada entre Praia a Mare y Potenza, de 203 km, en la que ganó un duelo espectacular y lleno de incidentes al portugués Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), nuevo maglia rosa.
Tras un duelo entre dos, marcado por sendas caídas y errores de trazada por parte del español, Arrieta alcanzó a su rival a menos de 100 metros de meta para alzar los brazos con un tiempo de 5h.07.51, con Eulalio a continuación.
Eulalio, que empezó la etapa a 1.11 minutos del líder Giulio Ciccone, se enfunda la maglia rosa de líder.
Este jueves se disputa la sexta etapa entre Paestum y Nápoles, de 141 km de recorrido.
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