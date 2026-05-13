Ciclismo
Sigue en directo la etapa 5 del Giro de Italia 2026: Praia a Mare - Potenza
Redacción
El Giro de Italia 2026 afronta este miércoles su quinta etapa, la segunda en suelo italiano, con una jornada de 203 kilómetros entre Praia a Mare y Potenza que elevará notablemente la exigencia de la carrera.
Tras varios días de transición, el pelotón se enfrentará a un recorrido quebrado y exigente, con más de 4.000 metros de desnivel acumulado y un perfil ideal para ataques lejanos y posibles movimientos entre los favoritos.
La etapa servirá además como primer gran contacto con los Apeninos, protagonistas de una jornada diseñada para endurecer la carrera desde lejos. El principal punto de atención será la subida a la Montagna Grande di Viggiano, puerto de segunda categoría que puede seleccionar el grupo y abrir diferencias antes de la llegada a Potenza.
Por su dureza acumulada y el desgaste constante del recorrido, la quinta etapa aparece como un terreno propicio para emboscadas, fugas de nivel o incluso ataques entre los hombres de la general. El Giro empieza a entrar en una fase en la que cada jornada puede tener consecuencias importantes en la lucha por la maglia rosa.
- El hallazgo de la Vía de la Plata obliga a rediseñar la Ronda Sureste de Cáceres
- Un edificio entero de tres plantas en plena plaza Mayor de Cáceres se transforma en seis apartamentos turísticos
- La Junta de Extremadura aprueba una segunda tanda de nombramientos en el nuevo Ejecutivo con Vox
- El festival de homenaje a Robe en Plasencia atraerá a seguidores de toda España y tendrá un punto violeta
- Croquetas caseras a 13,90 en el Paseo del Cabezón de Cáceres
- El antiguo Mesón Gredos de Moctezuma en Cáceres ya tiene relevo: 'Haremos comida casera
- Muere Domingo Pulido, histórico del socialismo de Cáceres, a los 95 años
- Los dos proyectos empresariales que toman impulso para atraer más de 1.600 millones a Extremadura