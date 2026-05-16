Ciclismo
Sigue en directo la etapa 8 del Giro de Italia 2026: Chieti - Fermo
Redacción
La octava etapa del Giro de Italia 2026 unirá este sábado Chieti y Fermo sobre un recorrido de 156 kilómetros que esconde mucha más dureza de la que aparenta. Tras una primera mitad completamente llana, el pelotón afrontará un exigente tramo final repleto de repechos y cuatro ascensiones puntuables que pueden agitar la carrera.
El terreno se endurecerá con el paso por Montefiore d’Aso (3ª), Monterubbiano (4ª) y Capodarco (4ª), antes de llegar a la subida definitiva hacia Fermo, donde estará situada la meta tras 3,7 kilómetros al 5,7 %. En total, la jornada acumula cerca de 1.900 metros de desnivel y apunta a favorecer a corredores explosivos y a las fugas de calidad.
Después del desgaste provocado por el Blockhaus y antes de la gran cita de Corno alle Scale, la etapa aparece como una jornada trampa para los favoritos de la general. El perfil quebrado y los constantes cambios de ritmo convierten el día en un escenario perfecto para ataques lejanos y movimientos inesperados. La incógnita será saber si el pelotón permitirá llegar a la escapada o si los favoritos pelearán también por la victoria en Fermo.
- Muere un hombre en un tiroteo en Villanueva de la Serena
- La salida del principal inversor del parque acuático de Casar de Cáceres pone en jaque el proyecto: 'Nos ha dejado tirados
- Como si nunca hubiera cerrado': el Bar Zani de Cáceres reabre sus puertas fiel a su estilo original
- Baile de sillones en la Asamblea de Extremadura: nuevos diputados, cambio de papeles y bronca por la 'prioridad nacional
- El circo de la polémica de Badajoz intenta instalarse en Nuevo Cáceres, pero se lo niegan
- El pueblo de Cáceres donde nació el amor entre Carmen Alcayde y su novio Charli, 22 años menor
- Los judiones con perdiz que se pueden saborear en Cáceres a 15,50
- Normas especiales de tráfico y dónde aparcar en Plasencia por el festival 'Primeras Flores Amarillas' de homenaje a 'Robe'