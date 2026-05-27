Ciclismo
Giro de Italia, 17ª etapa: Cassano d'Adda - Andalo, en directo
Redacción
El Giro de Italia disputa hoy la decimoséptima etapa, entre Cassano d'Adda y Andalo, de 202 kilómetros, una jornada de media montaña con el principal aliciente a 11 km de la llegada, con el ascenso a Andalo Lever, un alto de tercera categoría, con 8 kilómetros de longitud al 3,6% de denivel medio.
La meta se encuentra después de una subida de 2,3 kilómetros al 6,8 por ciento de media. Una buena ocasión para la fuga o los rematadores.
- La burbuja hostelera de Cabezarrubia se cobra dos nuevas bajas: cierran Gumia y Origen en Cáceres
- Este es el programa completo de la Feria de San Fernando en Cáceres
- Bertín Osborne no actuará finalmente en la feria de Plasencia
- Tres meses sin cobrar en el Centro de Transportes de Coria: 'Me estoy dedicando a limpiar piscinas para llevar un plato de comida a casa
- La Junta mueve ficha en Igualdad y sitúa a Estefanía Rodríguez al frente del Instituto de la Mujer de Extremadura
- La entidad pública de Cáceres que crea 27 puestos de trabajo: estos son los perfiles que busca
- El tirón de Oliva de Plasencia: casas nuevas vendidas sobre plano y compradores que llegan de Madrid o el País Vasco
- Más de medio millón de luces y descuentos en los cacharritos: Cáceres prende hoy su feria