Giro de Italia
Vingegaard firma en Piancavallo su quinto triunfo para sentenciar el Giro de Italia
El danés suma el quinto triunfo con su habitual superioridad, con un ataque a 9,8 km de la cima de Piancavallo que no pudieron contestar sus rivales
EFE
El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se ha impuesto en solitario en la vigésima etapa del Giro de Italia, disputada entre Gemona del Friuli y Piancavallo, de 200 km, y ha logrado su quinta victoria en la presente edición a una jornada de proclamarse vencedor final en Roma.
Vingegaard sumó el quinto triunfo con su habitual superioridad, con un ataque a 9,8 km de la cima de Piancavallo que no pudieron contestar sus rivales. La 'maglia' rosa besó el manillar con la foto de su familia con un tiempo de 5h.03,55, a una media de 39,6 km/h.
El Giro queda sentenciado a falta de la última etapa. Vingegaard subirá a la cúspide del podio, seguido del austríaco Felix Gall (Decathlon) y del australiano Jai Hindley (Red Bull Bora).
Este domingo se disputará la vigésima primera y última etapa del Giro, con salida y llegada en Roma, jornada llana ideal para los velocistas tras la cual se proclamará al campeón de la edición de 2026 de la carrera rosa.
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