Ciclismo
Sigue en directo la etapa 21 del Giro de Italia 2026: Roma - Roma
Redacción
La edición 2026 del Giro de Italia llega este domingo a su desenlace con la disputa de la etapa 21, un recorrido de 131 kilómetros con salida y llegada en Roma que servirá para coronar al campeón de la primera Gran Vuelta de la temporada. Tras la dureza acumulada en las montañas y, especialmente, después de las exigentes jornadas en los Dolomitas, el pelotón afronta una jornada de celebración para los supervivientes de tres semanas de competición.
La capital italiana volverá a acoger el tradicional cierre de la 'Corsa Rosa' con un trazado prácticamente llano y apenas 500 metros de desnivel positivo. Un perfil que, salvo sorpresa mayúscula, no alterará la clasificación general y permitirá al líder, Jonas Vingegaard, disfrutar de su entrada triunfal en Roma antes de enfundarse definitivamente la prestigiosa Maglia Rosa.
La batalla deportiva se centrará, por tanto, en la victoria de etapa. Los velocistas tendrán una última oportunidad para levantar los brazos en una llegada masiva que se presenta como el desenlace más probable de la jornada. Será el último espectáculo de una edición que pone el punto final a tres semanas de emoción y esfuerzo por las carreteras italianas.
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