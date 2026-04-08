La educación, un motor con poder para cambiarlo todo

Energía solar que educa y transforma

Otra de las acciones más visibles del proyecto es la instalación, puesta en marcha y donación de instalaciones de generación solar en alrededor de 40 centros afectados por la DANA. Pero estas placas no son solo una infraestructura energética: son una herramienta pedagógica viva. Eva Buch, directora de Educación y Divulgación de Fundación Naturgy, reconoce que “detrás de esta instalación hay toda una intención o una puesta en marcha de algo que ya sabemos hacer, que es intentar un cambio desde edades muy tempranas. Siempre hablamos del futuro de la energía y quien toma decisiones es el adulto, pero ese futuro va a ser el presente de estos niños y niñas que ahora están en los colegios de educación infantil y primaria”. No podemos olvidar que la escuela es un espacio seguro, de aprendizaje y de valores compartidos. Ver las placas solares en su propio colegio permite a los alumnos entender la energía renovable como parte de su día a día.

Por su parte, Xaro Escrig, directora general de Innovación e Inclusión Educativa de la Generalitat Valenciana, ha revelado que “Fundación Naturgy ha venido a sumar a la reconstrucción y además está llevando a cabo acciones que se mantienen en el tiempo”. En el caso de las placas fotovoltaicas, que se han podido llevar a cabo en colaboración con la Dirección General de Infraestructuras, se ha comprometido a hacer un seguimiento de un año de todas estas nuevas infraestructuras.