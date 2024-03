El producto ecológico que sustituye al agua y está revolucionando la gestión de incendios forestales

Contenido ofrecido por:



Durante el año 2023, España tuvo que hacer frente a una devastadora temporada de incendios forestales que dejó una huella de destrucción en el paisaje. Las altas temperaturas, la sequedad y los vientos intensos crearon condiciones propicias para la propagación rápida del fuego en diversas regiones del país, un desastre medioambiental en zonas que, en muchas ocasiones, tardan más de 50 años en recuperarse.

Los esfuerzos de los bomberos y equipos de emergencia para contener las llamas y proteger ecosistemas vulnerables tienen ahora un nuevo aliado, determinante para hacer frente a estas catástrofes naturales. Simonrack Ecofire Fighting es el único producto certificado y testado a nivel mundial que extingue y evita la propagación del fuego reduciendo de manera determinante el número de hectáreas afectadas en un incendio forestal.

A día de hoy, este producto, inventado en España que ha irrumpido en el mercado tras 20 años de pruebas y controles de calidad, es la única alternativa real al uso del agua, siendo 40 veces más eficaz y más barata, dada la situación de sequía que vivimos en la actualidad. De hecho, un litro de Ecofire equivale a entre 40 y 50 litros de agua en la extinción de incendios.

Ecofire fighthing forest es el tipo de Simonrack más recomendado para la prevención y extinción de incendios de grandes superficies: forestales, agrícolas, naves… Este producto crea una barrera cortafuegos con muy pocos litros que es capaz de frenar en seco el fuego y evitar la reactivación del mismo, el mayor problema en los incendios forestales. Simonrack Ecofire Fighting protege además nuestro ecosistema, ya que es 100% ecológico, orgánico y biodegradable y sus componentes son completamente inocuos para personas, animales y plantas.

Simonrack Ecofire Fighting, respetuoso con el medio ambiente

Simonrack Ecofire Fighting es un agente de prevención y extinción de incendios que actúa como aislante térmico, generando una barrera entre la llama y los materiales.

Al prevenir esa propagación, evita que el incendio adquiera grandes dimensiones ya que no solo sirve de cortafuegos, sino que, al ser higroscópico, hace que la superficie quemada permanezca húmeda que, a diferencia del agua, al no evaporarse multiplica sus efectos al contacto con el fuego. De esta forma, allá donde se aplica este producto el fuego se extingue y no se vuelve a reactivar.

Simonrack Ecofire Fighting es un producto perfecto ante cambios climatológicos y vientos e ideal para lugares de difícil evacuación. Apaga el fuego en menos de 20 segundos sin riesgos para la salud, al tratarse de un producto no tóxico, biodegradable y no corrosivo.

Empresas pioneras en seguridad y prevención de incendios

Las características de Simonrack Ecofire Fighting están convenciendo a cada vez más empresas para combatir la amenaza del fuego. La empresa chilena ARAUCO, segunda mayor productora de celulosa en el mundo y una de las mayores empresas de gestión forestal a nivel mundial, ha decidido reforzar su compromiso ambiental y apostar por las ventajas de este producto revolucionario para su protección contra incendios.

En España, las empresas lideres de gestión y producción de energía eléctrica también están incorporando Simonrack Ecofire Fighting a sus medidas de seguridad en la extinción y prevención de incendios. El producto ha superado las rigurosas pruebas y controles de Iberdrola para proteger todas sus plantas eléctricas, consolidándose como la solución definitiva y más eficaz contra el fuego.