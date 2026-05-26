Este es el impacto emocional de los trastornos del neurodesarrollo en la infancia

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Este fenómeno, que afecta tanto a los pequeños como a sus núcleos familiares, permanece frecuentemente oculto bajo el radar de las políticas públicas y los sistemas de apoyo social. Las consecuencias de esta invisibilidad son profundas: niños que luchan diariamente con desafíos académicos, sociales y emocionales sin recibir el respaldo adecuado, y familias que cargan con un peso emocional insostenible sin herramientas ni orientación profesional.

El Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” ha impulsado una investigación exhaustiva que arroja luz sobre esta problemática. El análisis, coordinado por especialistas de la Universitat de Barcelona y la Universitat Oberta de Catalunya, contó con la participación de aproximadamente trescientas familias catalanas con hijos de edades comprendidas entre los seis y doce años. Los resultados son contundentes: existe una correlación directa entre la presencia de dificultades del desarrollo neurológico y el incremento de manifestaciones depresivas, ansiosas y conductuales agresivas. Además, el estudio identifica un factor agravante crucial: cuando coexisten múltiples diagnósticos en un mismo menor, el sufrimiento psicológico se intensifica exponencialmente.

La complejidad de los diagnósticos múltiples: cuando las dificultades se acumulan

Una de las aportaciones más relevantes de esta investigación radica en su enfoque integral. A diferencia de estudios previos que analizaban condiciones aisladas, este trabajo examina simultáneamente cuatro áreas fundamentales del desarrollo: la capacidad lectora, las habilidades matemáticas, la comunicación verbal y la regulación atencional-conductual. Esta perspectiva holística ha permitido identificar un patrón preocupante: casi la mitad de los menores con dificultades del desarrollo presentan dos o más diagnósticos simultáneos.

Esta realidad de diagnósticos concurrentes, conocida técnicamente como comorbilidad, plantea desafíos extraordinarios tanto para los afectados como para los sistemas educativos y sanitarios. Un niño puede enfrentar simultáneamente obstáculos en la lectura, dificultades para procesar el lenguaje oral y problemas para mantener la concentración. Cada una de estas condiciones, por sí sola, representa un reto considerable; cuando se combinan, el impacto sobre el bienestar psicológico del menor se multiplica de forma exponencial.

Las investigadoras principales del estudio subrayan que esta complejidad diagnóstica exige un cambio radical en la forma en que abordamos las intervenciones. Los protocolos tradicionales, diseñados para tratar condiciones aisladas, resultan insuficientes ante la realidad multifacética que enfrentan estos niños. Se requieren estrategias integradas que consideren la interacción entre las diferentes dificultades y que ofrezcan respuestas coordinadas desde múltiples disciplinas profesionales.

El factor género: las niñas sufren en silencio

Otro hallazgo significativo del estudio se refiere a las diferencias de género en la manifestación del malestar psicológico. Las niñas con alteraciones del desarrollo cerebral presentan indicadores más severos de sufrimiento emocional que sus compañeros varones, especialmente cuando coexisten varios diagnósticos. Estas menores muestran tasas más elevadas de síntomas ansiosos, manifestaciones depresivas, quejas somáticas y comportamientos que desafían las normas establecidas.

Las expertas que lideraron la investigación ofrecen una explicación reveladora para este fenómeno: muchas niñas desarrollan estrategias de camuflaje para ocultar sus dificultades, intentando adaptarse a expectativas sociales particularmente exigentes. Este esfuerzo constante por aparentar normalidad, por encajar en moldes que no corresponden a su realidad neurológica, genera una tensión psicológica insostenible que, con el tiempo, se traduce en problemas emocionales más graves.

El enmascaramiento de las dificultades tiene consecuencias adicionales: retrasa los diagnósticos, dificulta el acceso a intervenciones tempranas y perpetúa el sufrimiento silencioso. Mientras que los niños varones con estas condiciones suelen manifestar sus dificultades de forma más visible, las niñas tienden a interiorizarlas, lo que complica su detección y abordaje oportuno.

Ivana Redondo con su hija. © Fundación ”la Caixa””

El impacto familiar: cuando el dolor se extiende al núcleo del hogar

La investigación incorpora una dimensión frecuentemente olvidada en estudios previos: el bienestar emocional de las familias. Los resultados revelan que los núcleos familiares con hijos que presentan dos o más alteraciones del desarrollo experimentan niveles considerablemente más altos de sintomatología depresiva y dificultades significativas en la gestión de sus propias emociones.

Las familias participantes expresaron durante las entrevistas cualitativas un sentimiento recurrente: nadie les había preguntado antes cómo se sentían ellas emocionalmente. Esta invisibilidad del sufrimiento familiar refleja una carencia sistémica en los modelos de atención actuales, que tienden a centrarse exclusivamente en el menor diagnosticado, ignorando que las dificultades del desarrollo afectan a todo el sistema familiar.

El perfil de los participantes revela además una distribución desigual de la carga emocional: el 88% de los informantes fueron madres, evidenciando que las mujeres continúan asumiendo de forma mayoritaria las responsabilidades de cuidado y la sobrecarga psicológica asociada. Esta realidad plantea interrogantes sobre la equidad de género en la distribución de las tareas de cuidado y sobre la necesidad de políticas que reconozcan y aborden esta desigualdad.

Testimonios que ponen rostro al sufrimiento: la historia de Ivana

Los datos estadísticos cobran vida a través de testimonios como el de Ivana, madre de una adolescente diagnosticada con múltiples dificultades del desarrollo. Su hija no recibió el primer diagnóstico hasta segundo de primaria, y posteriormente se identificaron condiciones adicionales relacionadas con el procesamiento del lenguaje y las habilidades matemáticas.

Las repercusiones en la vida cotidiana de su hija son múltiples: enfrenta obstáculos significativos en áreas académicas como las lenguas, la ortografía y la historia. Pero el impacto trasciende lo académico: en el ámbito social, la joven prefiere frecuentemente pasar desapercibida, temiendo el juicio de sus compañeros. Esta estrategia de invisibilidad, aunque comprensible, limita sus oportunidades de desarrollo social y refuerza el aislamiento.

Ivana destaca que, una vez obtenido el diagnóstico, pudieron acceder a intervenciones especializadas de reeducación. Sin embargo, reconoce que no todas las familias disponen de recursos económicos para costear estos servicios, lo que genera una inequidad preocupante en el acceso a tratamientos efectivos. Antes del diagnóstico, el sufrimiento era constante: su hija, con la autoestima profundamente dañada, se cuestionaba por qué no podía ser como los demás niños. El desconocimiento sobre la naturaleza de sus dificultades amplificaba el dolor emocional.

El testimonio de Ivana subraya además una carencia fundamental: las familias se sienten abandonadas por el sistema. Sin conocimientos especializados sobre estas condiciones, los padres no saben cómo acompañar adecuadamente a sus hijos. Reclaman herramientas prácticas y apoyo emocional que les permitan convertirse en aliados efectivos en el proceso de desarrollo de sus hijos.

Hacia un modelo de intervención integral: repensar el apoyo a niños y familias

Las conclusiones del estudio apuntan hacia la necesidad urgente de replantear los modelos de intervención actuales. Los datos demuestran con claridad que estos menores están experimentando sufrimiento significativo, pero también revelan que las familias requieren ser incorporadas activamente en los procesos de tratamiento. Sin ese respaldo familiar, la carga emocional se vuelve insostenible y las intervenciones pierden efectividad.

Las investigadoras enfatizan que el sistema educativo y sanitario debe reconocer la complejidad de estas realidades. Los niños con dificultades del desarrollo no presentan perfiles simples y unidimensionales; enfrentan múltiples desafíos interconectados que requieren respuestas coordinadas y multidisciplinares. Los protocolos de intervención deben evolucionar desde enfoques fragmentados hacia estrategias integradas que aborden simultáneamente las diferentes áreas afectadas.

Además, resulta imprescindible desarrollar programas específicos de apoyo familiar que proporcionen formación, herramientas de gestión emocional y espacios de acompañamiento psicológico. Las familias no pueden seguir siendo meras informantes sobre la situación de sus hijos; deben convertirse en protagonistas activas de los procesos de intervención, dotadas de recursos y conocimientos que les permitan ejercer ese rol de forma efectiva.

Como sociedad, debemos preguntarnos: ¿estamos dispuestos a seguir ignorando el sufrimiento de estos niños y sus familias? La evidencia científica ha puesto las cartas sobre la mesa. Ahora corresponde a las instituciones, los profesionales y la ciudadanía en general asumir la responsabilidad de construir sistemas de apoyo más inclusivos, efectivos y humanos.