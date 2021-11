Huella Positiva Huella Positiva

Desde hace décadas, los embalses y las centrales hidroeléctricas han sido polos de dinamización económica y social de muchos territorios de la España interior. Además de ser infraestructuras esenciales para avanzar en la transición energética y en un modelo de desarrollo limpio, competitivo y sostenible, han sido también determinantes para la creación de actividades turísticas, que atraen cada año a miles de visitantes. Nogueira de Ramuín, en la Ribeira Sacra orensana, y sus vecinos han sido testigos de la transformación impulsada por San Esteban, en sus inicios, la más potente de Europa. Porque todo empezó con ella.

José César Parente recuerda las labores que hace décadas sustentaban la actividad de Nogueira de Ramuín, un municipio gallego de la provincia de Orense, en el corazón de la Ribeira Sacra, “dedicada fundamentalmente a la agricultura y ganadería. Luego se crearon otras pequeñas industrias -explica- como la de la rueda de afilar y, años después, llegó la construcción de la central hidroeléctrica de los Saltos del Sil”.

A 14 kilómetros de Nogueira de Ramuín, encajado en la profunda garganta de roca, agua y sinuosas curvas del cañón del río Sil se encuentra el embalse de San Esteban o Santo Estevo y su central, construida entre 1945 y 1956 y, por aquel entonces, la central hidroeléctrica más potente de Europa.

Su ejecución contribuyó a dinamizar la actividad socio económica y muchos puestos de trabajo entre ellos profesionales como por el padre de José Cesar. “Mi padre trabajó aquí y hay casos de abuelos, padres e hijos que han pasado por la empresa”, recuerda.

El secreto mejor guardado de la Galicia interior

“Todo comenzó ahí”, apunta Alejandra Seara, gerente del consorcio de turismo de Ribeira Sacra. Y José César suscribe: “si no tuviéramos las presas, hay que ser claros, no podríamos tener embarcaderos”.

“Se dijo en tiempos que este era el secreto mejor guardado de la Galicia interior, pero cada vez es menos secreto y ahora son miles de personas las que nos visitan cada año”, detalla Seara.

“Los recorridos fluviales han supuesto el inicio de la actividad turística en Ribeira Sacra, todo comenzó ahí. Fue, sigue siendo y será la actividad más demandada del territorio”, añade.

El turismo fluvial, y la creación de un paisaje único, han creado cultura, desarrollo y han ayudado a mantener la población de estas zonas rurales.

El embalse es también testigo de la convivencia del desarrollo de energía limpia, como la hidroeléctrica, con el entorno en el que se ubica. “El turismo empieza también en Ribeira Sacra de la mano del vino”, explica Seara; 2.500 hectáreas de viñedos trabajadas en verticales pendientes desde la antigüedad que se han convertido en sustento de muchos de los habitantes del territorio. Un paraje que es también refugio de múltiples especies animales y vegetales. “Y de valores como la sencillez y la humildad”, sentencia José César, “que transmitimos a la gente que viene a nuestra tierra”.

Escenarios de película

Enclavada en el mayor cañón natural de la península, en el tramo inferior del río Duero, en el Parque Natural de Arribes del Duero, la presa de Aldeadávila es otro ejemplo de cómo una infraestructura energética limpia y sostenible contribuyen a dinamizar social y económicamente los pueblos y comarcas en torno a los embalses. En este caso no solo convertida en destino turístico, sino también como escenario cinematográfico de películas como Doctor Zhivago, ganadora de cinco Oscar y otros tantos Globos de Oro, y la española La Cabina, de Antonio Mercero, o campañas publicitaras como El mundo es tu oficina/The world is your work place de Fujitsu.

El rodaje más reciente recogió algunas de las escenas de Terminator 6, la última entrega de la superproducción cinematográfica, protagonizada por Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger; días de grabación que contó con la participación de cerca de 200 personas y muchos extras, incluidos los trabajadores de la central hidroeléctrica.

Aldeadávila es la obra de ingeniería hidroeléctrica más relevante de España, diseñada por el ingeniero José Orbegozo, después de estudiar el río y el cañón y descubrir las oportunidades de construir saltos para aprovechar la caída del agua -con desniveles de hasta 400 metros- y crear embalses para regular el caudal y garantizar la producción de energía limpia de las centrales instaladas aguas abajo, tanto en el tramo nacional como internacional del Duero.