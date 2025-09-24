Kia lanza una potente ofensiva en el segmento de los C-SUV eléctricos con el lanzamiento del EV5

Texto: Redacción

Kia continúa ampliando con éxito su gama de automóviles 100% eléctricos. El lanzamiento del nuevo EV5, modelo de 4,61 metros de longitud total, viene a competir en el segmento C-SUV del mercado, situándose justo por encima del EV4 y por debajo del crossover deportivo EV6.

Pieza clave en la estrategia global de electrificación de la marca coreana, el Kia EV5 ha sido desarrollado desde cero para Europa y es una firme apuesta por la electrificación, el diseño, la tecnología y la funcionalidad. Sin complejos, Kia se lanza de lleno al segmento de mayor volumen y crecimiento del mercado de coches eléctricos.

Fabricado sobre la arquitectura EV específica de Hyundai Motor Group, la Plataforma Modular Eléctrica Global E-GMP con tecnología de 400 V, el Kia EV5 combina el atrevido estilo SUV con la funcionalidad cotidiana y la tecnología más avanzada. Exhibe un diseño robusto pero refinado, un habitáculo espacioso y flexible, así como soluciones eléctricas de última generación.

La imagen del nuevo EV5, fiel a la filosofía de diseño “Opposites United” de Kia, propone una silueta refinada, musculosa y robusta, un pilar D prominente y la firma luminosa “Star Map” de Kia, tanto en la parte delantera como en la trasera.

Versátil, confortable y sostenible

El espacioso habitáculo del EV5 está concebido para satisfacer las necesidades prácticas del estilo de vida del Viejo Continente. La versatilidad interior es uno de los puntos fuertes del modelo y los asientos traseros se abaten completamente, dando lugar a una generosa zona de carga de hasta dos metros de longitud.

El maletero ofrece una excelente capacidad VDA de 566 litros, ampliables a un máximo de 1.650 litros, con los asientos traseros plegados. También cuenta con un maletero delantero adicional de 44 litros y otra solución de elevada funcionalidad es la consola central con una notable capacidad de almacenamiento.

El confort es muy notable y Kia ha creado un entorno similar al de un salón. Sus cómodos asientos ofrecen comodidad y disponen de soporte lumbar, calefacción y ventilación. La sostenibilidad está presente en el EV5 con materiales reciclados y diferentes acabados sin derivados del petróleo.

Eficiencia y recarga rápida

El nuevo Kia EV5 ofrece un rendimiento dinámico excelente y adaptable a condiciones cambiantes. Equipa una batería de largo alcance con capacidad de 81,4 kWh que permite ofrecer hasta 530 km de autonomía eléctrica, según ciclo combinado WLTP (hasta 505 km en el GT-Line).

El rendimiento es muy notable, con aceleración de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y velocidad máxima de 165 km/h. Tanto las variantes de entrada como la deportiva GT-Line admiten carga rápida del 10 al 80% en tan solo 30 minutos.

El Kia EV5 está dotado de un sencillo sistema i-Pedal que permite conducir con un solo pedal. El Smart Regeneration System Plus mejora la eficiencia energética y el confort de marcha, utilizando los datos del navegador para ajustar de forma automática la frenada, la velocidad en los cruces, los cambios de límite de velocidad, etc.

También se dispone de una función de calentamiento y refrigeración para la batería que permite aumentar la eficiencia de la calefacción de la cabina y favorecer la autonomía en condiciones de frío. Se garantiza así un rendimiento óptimo de la batería en cualquier clima.

El nuevo SUV de Kia dispone de función bidireccional, carga desde el vehículo (V2L) que ofrece hasta 3,6 kW de potencia para suministrar energía a dispositivos independientes como una toma interior o un adaptador externo. También está equipado con el hardware adecuado para la conexión del vehículo a la red (V2G) y devolver energía cuando la normativa lo permita.

Tecnologías inteligentes

El nuevo EV5 estrena el sistema connected car Navigation Cockpit. Equipa una pantalla panorámica que combina una instrumentación de 12,3 pulgadas (31 cm), una pantalla de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas (31 cm) y una pantalla de control de climatización de 5,3 pulgadas (13 cm). Las actualizaciones remotas (OTA) y la plataforma Kia Upgrades mantienen al vehículo preparado para nuevas funciones y servicios que se irán lanzando con el tiempo.

Cuenta con un asistente de voz con IA y la navegación online proporciona información cartográfica en tiempo real y se actualiza cada cuatro semanas. La climatización consta de tres zonas y la interfaz física optimizada ofrece un aspecto limpio, con presencia de botones esenciales. La llave Digital Key 2.0 y el reconocimiento de huellas dactilares mejoran la comodidad y seguridad, mientras el sonido es confiado a un excelente sistema de audio Harman Kardon Premium.

Máximo nivel de seguridad

En cuestiones de seguridad, Kia marca la pauta con la presencia de siete airbags, refuerzos estructurales y el avanzado conjunto de sistemas de asistencia al conductor de la marca, incluyendo la última versión del sistema de reconocimiento de límites de velocidad y una mejora de las notificaciones acústicas. El sistema de asistencia para evitar colisiones en el estacionamiento trasero se ha ampliado e incluye también la parte delantera y lateral, mediante la utilización de sensores y cámaras.

El sistema de asistencia a la conducción en carretera Tipo 2 con detección de manos en el volante ayuda a mantener una distancia segura con el vehículo precedente, permanecer centrado en el carril, a cambiar de carril y a ajustar la posición lateral. Además, se puede utilizar el sistema de estacionamiento remoto con llave 2.0 para entrar o salir de un espacio de estacionamiento, incluso desde fuera del vehículo.