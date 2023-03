El nuevo invitado en el programa de cultura financiera de CaixaBank, ‘Mucho por hacer’ sabe mucho sobre el arte de las ilusiones. Antonio Díaz, más conocido como El Mago Pop, es uno de los referentes en nuestro país.

De hobby a profesión

No todo el mundo tiene la suerte de poder dedicarse a aquello que le apasiona. Antonio Díaz ha conseguido que la magia pase de ser su hobby a su profesión. “Mi madre siempre me cuenta que con cuatro años me sacaron una moneda de la oreja y estuve obsesionado con ello”. Luego le regalaron un libro de magia y empezó su pasión por este arte, “estaba todo el día haciendo magia”.

A pesar de que reconoce que es una persona tímida, cuando se sube a un escenario se convierte en El Mago Pop, su álter ego, Con el que consigue ganar una confianza y seguridad extra que le ayudan a ser una persona extrovertida y conectar con el público.

El secreto del ilusionista

El ilusionismo es un arte milenario que consigue crear una distracción de forma que nuestra mente no consigue encontrar la lógica a través de la información que recibe de nuestros sentidos. Para conseguir que su show siempre sea sorprendente, El Mago Pop admite que se rodea de los mejores, no solo ilusionistas, sino también científicos, ingenieros… Gracias a ello, consigue actualizarse y aprender cada día. Y es que cuando la tecnología ya hace cosas increíbles, la magia tiene que estar más adelantada todavía. “Es gratificante acercarte a la ciencia, la tecnología y al arte”.

Pero para que nada falle en sus espectáculos, Antonio nos desvela su mayor secreto: cuidar cada detalle y ser precavido. El mago añade: “Es muy importante la técnica, por lo que es fundamental ensayar muchísimo y poderte adelantar a los fallos que puedan surgir”. Además, admite que dedica cientos o miles de horas a ensayar. De esa forma, si surgen imprevistos, se consigue bajar el porcentaje de error. “Hay que intentar que no falle nunca o casi nunca”.

Seguridad y confianza

Y es que, un mago debe estar muy atento y ser precavido. Es el motivo por el que nunca cuentan sus secretos. De la misma forma que cuando navegamos en entornos digitales debemos tomar precauciones y llevar nuestras operaciones con seguridad y confianza.

Xavier Puig, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra – Barcelona School of Management, nos da la clave para realizar operaciones por internet: no tener prisa. “En ocasiones con el estrés del día a día, las prisas nos llevan a no ser prudentes y no aplicar el sentido común y eso hace que no nos fijemos bien en los detalles”. Si quieres descubrir los consejos de los expertos en ciberseguridad, puedes verlo en el siguiente capítulo de ‘Mucho por hacer’.

Banca sostenible

El programa de cultura financiera de CaixaBank, ‘Mucho por hacer’ reúne a líderes de diferentes ámbitos, como la cultura, el deporte o la gastronomía, entre otros, para destacar desde su experiencia personal la importancia de conceptos financieros como el emprendimiento, el ahorro o la inversión. Por el programa ya han pasado personalidades como Alexia Putellas, Antonio Banderas, Miguel Ángel Muñoz o Pablo López. Estas experiencias se complementan con la ayuda de un experto/a en finanzas, quién explica en detalle conceptos clave sobre las distintas temáticas financieras.

Como banca sostenible, CaixaBank impulsa, de manera presencial y telemática, el conocimiento financiero a través de información neutra, independiente y de calidad, con el fin de ayudar a la sociedad en la toma de decisiones responsables sobre la economía personal y familiar. Junto al programa ‘Mucho por hacer’, CaixaBank ha creado un Hub, a través del cual difunde todos los conceptos financieros básicos ligados a los proyectos vitales más frecuentes de la población. Todas las actividades presenciales para mejorar el conocimiento de educación financiera en España que la entidad ha impulsado históricamente se han complementado con contenidos digitales y recursos audiovisuales, a los que se puede acceder de forma gratuita a través de caixabank.es/muchoporhacer, ubicado dentro del portal global de la entidad.