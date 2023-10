6 maneras de empezar bien el día desde lugares increíbles

Desayunar entre montañas

No hay nada más apetecible que desayunar con vistas a los Picos de Europa. Porque ese es el lienzo que cuelga de las ventanas del Parador de Fuente Dé. Un moderno y acogedor refugio, emplazado junto al teleférico, en el que casi sientes tocar las montañas. El sitio perfecto para comenzar el día degustando quesucos lebaniegos, tiernos sobaos pasiegos e irresistibles corbatas de Unquera, en el completo desayuno buffet que ofrece el Parador, y que también incluye platos calientes como el típico borono y picadillo. Delicioso, completo y contundente para que las fuerzas no te falten y puedas disfrutar de todas y cada una de las opciones que ofrece la zona a los amantes del turismo rural, de naturaleza y deporte.

Y es que estando en este emplazamiento necesitarás un delicioso, completo y contundente desayuno para coger fuerzas y prepararte para hacer trekking hasta el Naranjo de Bulnes o la ruta del mirador de Álica u otras de las actividades que permite este emplazamiento, como rápel, barranquismo o rafting. Pero si no te has levantado con ganas de practicar turismo activo, no te preocupes, porque hay pueblos con mucho encanto como Potes o Mogroviejo.