Bilbao: Música en vivo para todos los gustos

Durante los días 11, 12 y 13 de julio podrán verse en Kobetamendi formaciones punteras de la electrónica, como Massive Attack y Prodigy, leyendas nacionales, como Albert Pla, e internacionales, como Grace Jones, y grupos rock consolidados, como Arcade Fire. Uno de los platos fuertes es la actuación de Los Planetas, mítica banda del indie español, que celebrarán sobre el escenario los 30 años de “Super 8”.

Un festival imprescindible, que ofrece el valor añadido del carácter único de sus escenarios, como la experiencia inmersiva que supone el bosque electrónico, el espectáculo épico que representa el escenario Nagusia y el carácter intimista del escenario Txiki, con sus preciosas vistas al interior del monte Kobetamendi.

Por otro lado, los amantes de los sonidos más clásicos tienen una cita imprescindible en el Bilbao Blues Festival, celebrado del 25 al 28 de julio en el Arenal. Una celebración internacional del blues que, de forma totalmente gratuita, ofrecerá a los visitantes una gran variedad de actuaciones y actividades.

La edición de este año cuenta con un cartel simplemente increíble con formaciones como Rick Estrin & The Nightcats, The Cinelli Brothers, Bette Smith, The Big Flyers, Koko-Jean and The Tonics y Los Mambo Jambo Arkestra, The Original Blues Brothers Band, Vasti Jackson and the Mississippi Trinity, Tia Carroll, Shakura S´Aida, Anthony Paule Soul Orchestra y Ghalia Volt.