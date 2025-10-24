Repsol en Escena: cine, sustos y mucha energía para un octubre inolvidable

Octubre es el mes más terroríficamente divertido del año. La ocasión perfecta para disfrazarse de nuestro monstruo favorito y pasar un buen rato con los amigos.

Contenido ofrecido por:



Octubre tiene algo especial. El aire se enfría, las sombras se alargan y los días parecen invitar al recogimiento… o al susto. Es el mes en que el miedo se convierte en juego, y las historias fantásticas encuentran su sitio entre hojas secas y noches cerradas. Halloween marca el pulso de un otoño que no se conforma con ser tranquilo: quiere emociones, planes compartidos y un poco de adrenalina. Hay quien lo vive en festivales de cine, otros entre pasajes del terror, pero todos buscan lo mismo: sentir que el otoño también puede ser inolvidable.

Cada Halloween es una nueva oportunidad para vivir una experiencia inolvidable (o no) y “Repsol en escena” no ha faltado a la cita. Presentado por Eva Soriano, el noveno capítulo del magazín ha reunido dos nuevas propuestas de ocio: una ya vivida en Sitges (Barcelona) y otra que sigue en marcha en Madrid.

Cine fantástico y energía van de la mano

Perros que ven fantasmas, invasiones de demonios o hermanastras con gusto por la cirugía añeja. Un desfile de fantasías que sació los paladares “cinéfagos” de los asistentes al Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, celebrado del 9 al 19 de octubre, que llenó las calles de Sitges de aficionados al terror, la ciencia ficción y el cine de género en su máxima expresión.

Precisamente uno de los momentos más esperados del festival es la Zombie Walk, que reúne a cientos de participantes caracterizados como criaturas salidas de una película de terror. Este año, Repsol sumó una propuesta original: un espacio de maquillaje profesional en la King Kong Area que ayudó a los asistentes convertirse zombis, listos para desfilar por el paseo marítimo y formar parte de esta experiencia única.

En esta edición, Repsol volvió a estar al lado del festival como partner energético. Lo hizo de varias formas: con combustibles 100% renovables para mover la flota de furgonetas encargadas del traslado de invitados y alimentar los grupos electrógenos situados en varios puntos del recinto, con un punto de recarga rápida en la estación de Sant Pere de Ribes y con el uso de placas solares para iluminar el escenario principal de la King Kong Area y el Photocall Mirador por el que cada año pasan los equipos de las principales películas.

Sitges no es solo cine, es también experiencia. Y ahí estuvo Repsol de nuevo para aportar un toque especial: el Desafío King Kong, un reto que puso a prueba el pulso firme del público; dos bancos solares para recargar el móvil entre película y película; la degustación de un helado creado especialmente para el festival en el espacio de Guía Repsol, e incluso la recogida del aceite usado en los food trucks para convertirlo en combustibles 100% renovables.

Terror y diversión a partes iguales

Con la cercanía de Halloween, los planes terroríficos se multiplican y Parque Warner Madrid es una excelente opción para vivir jornadas inolvidables entre sustos y risas.

El parque mantiene sus habituales pasajes y áreas del terror, y nuevamente ha organizado las Halloween Scary Nights, que este año tendrá su última edición el 31 de octubre. Ese día, además de la apertura en horario de 12 h a 00 h, el parque abrirá sus puertas hasta las 05 h para todo el que haya conseguido entrada para esta cita especial. La noche se convierte así en el escenario perfecto para llevar las Scare Zones a un nuevo nivel de diversión y sobresaltos, rodeados de personajes de terror. Halloween es sinónimo de diversión y Parque Warner el lugar ideal.

Además, del 29 de octubre al 3 de noviembre, día que finaliza la temporada de Halloween en el parque, el “Gritómetro” de Repsol pondrá a prueba la potencia de los gritos de los visitantes, que se llevarán de recuerdo una foto de este inolvidable momento. Y como extra, quien grite con más energía, ganará un premio muy especial.

Para seguir inmortalizando momentos terroríficos con el móvil, el público tendrá a su disposición las estaciones de recarga instaladas por Repsol, que están alimentadas con paneles solares. Es solo un ejemplo de las energías que la compañía aporta a Parque Warner, donde atracciones e instalaciones funcionan con electricidad y gas natural con garantía de origen. Además, todos los vehículos que se mueven por el recinto funcionan con combustibles de origen 100% renovable, los mismos que utilizan los coches del espectáculo de Loca Academia de Policía.

Todos los detalles del ocio con Repsol en Escena

Presentado por Eva Soriano y emitido cada dos semanas a las 21:30 en Atresmedia, este formato audiovisual sigue funcionando como agenda de los mejores planes de cultura y entretenimiento de toda España. Un resumen de todo aquello que no puedes perderte.

Festivales de música, inolvidables citas cinematográficas o eventos imprescindibles; todos los planes encuentran sitio en Repsol en Escena, teniendo siempre a la energía como compañera de aventuras. ¿Ganas de más? El canal de YouTube de Repsol ofrece contenido exclusivo, como las agendas secretas de los artistas y todo tipo de materiales inéditos y exclusivos.