Un impulso a los proyectos que lideran el avance de la economía

La gala de entrega de los premios Empresa del Año Banco Sabadell, organizada por Diario de Mallorca, distinguió ayer en Palma a ocho compañías de Balears que destacan en diferentes ámbitos.

El emprendimiento balear brilló anoche en la gala de Premios Empresa del año Banco Sabadell que se celebró en la finca Son Mir. El tejido empresarial del archipiélago recibió merecido reconocimiento público en una cita impulsada por Banco Sabadell, Prensa Ibérica y Diario de Mallorca. En su segunda convocatoria en Balears, estos galardones ya son un referente en el ámbito económico, evidenciando la contribución del tejido empresarial al avance de la sociedad.

Concedidos en ocho categorías, las distinciones recayeron en Astilleros de Mallorca, Empresa del Año; Jaume Bibiloni, Empresario del año; Angel24, Trayectoria Empresarial; Huguet Mallorca, Empreasa + Internacional; Grupo Rotger; Empresa +Familiar; Esment, Empresa +Impacto Social; Searebbel, Mejor Starup; y Adalmo; empresa +Sostenible.

Los premiados

La periodista Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en la Comunidad Valenciana, fue la encargada de conducir el acto de entrega que dio comienzo a las 20:00 horas ante 200 invitados. Tomás quiso demostrar el apoyo con Eivissa y Formentera por las inundaciones sufridas ayer, antes de dar paso a las primeras intervenciones.

La periodista Silvia Tomás condujo la gala que se celebró en la finca Son Mir con 200 invitados. / MANU MIELNIEZUK

Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, dio la bienvenida a los asistentes, enfatizando la necesidad de repensar el modelo productivo y respaldando a las empresas que van a ser líderes de ese cambio. Tras sus palabras, intervino Fernando Canós, director General Adjunto y Director Territorial Este de Banco Sabadell; que destacó la labor conjunta realizada por Prensa Ibérica y la entidad bancaria para poner en valor el tejido empresarial de Balears.

El Premio Empresa +Sostenible, otorgado en colaboración con Vueling, fue el primero de la velada en ser entregado. Juan Alba, director General de Adalmo, fue el encargado de recibirlo de manos de Franc Sanmartí, director de Sostenibilidad de Vueling. Adalmo trabaja desde hace más de cinco décadas en el tratamiento de todo tipo de residuos y destaca por su compromiso con la economía circular.

Seguidamente, se entregó el premio Empresa +Internacional, concedido en colaboración con HO Grup. Biel Huguet, director general de Huguet Mallorca, subió al estrado para recoger el galardón que fue entregado por Alberto Llorente, director General de HO Group. Huguet Mallorca ha conjugado las técnicas artesanas, innovación y diseño para la fabricación de baldosas y otros elementos constructivos. Su propuesta única ha sido reconocida por los mejores arquitectos del mundo.

Fernando Canós, Diego Colón, Marisa Goñi, Jaume Bibiloni y Biel Huguet. / MANU MIELNIEZUK

El premio Trayectoria Empresarial, concedido en colaboración con Úbico recayó en Angel24. Tolo Riera, fundador y presidente de la empresa fue el encargado de recibir de manos de Patrick Tous, Global Clients Manager de Úbico. Angel24 inició su actividad en 1978 y a través de los años ha sabido evolucionar y adaptarse a un entorno cambiante.

Los proyectos empresariales más innovadores también estuvieron representados en la gala de la mano de Searebbel, que recibió en premio Mejor Startup del año. Tomeu Matemales, director Regional Baleares de Banco Sabadell, entregó este galardón, elegido por votación popular, a Juan Herrera, socio fundador de Searebbel. Esta startup ha aprovechado la disrupción tecnológica y la digitalización para que navegar sea una experiencia fácil y accesible para todos.

La labor de diferentes generaciones en el impulso y desarrollo de Grupo Rotger mereció el premio Empresa +Familiar otorgado en colaboración con Hormort. Fredy Mudoy Rotger, director general de Distribuidora Rotger, fue el encargado de recibir este distintivo que fue entregado por Cecilia Fernández, gerente de Hormont. Desde su fundación en 1927 por Vicente Rotger Rosselló, Grupo Rotger ha ido creciendo y consolidándose como un referente en la distribución en Balears.

El grupo Lost in Translation durante su actuación en la gala. / MANU MIELNIEZUK

La velada avanzó con el reconocimiento a Esment como Empresa +Impacto Social, un premio concedido en colaboración con Asima. Sebastià Alemany, director del Área de Empresas y clientes de Esment, recogió el galardón de manos de Francisco Martorell, presidente de Asima. Esment trabaja desde 1962 por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, haciendo especial hincapié en su visibilidad para derribar prejuicios.

Los momentos finales de la gala se reservaron para entregar los galardones principales. Jaume Bibiloni recibió el premio Empresario del Año de manos de Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica y Cándido Zorio, director de Red de Empresas de la Territorial Este de Banco Sabadell. Fundador de Jaime Bibiloni SA, Jaume Bibiloni centra su actividad en la construcción, la promoción y el urbanismo. Esta distinción reconoce su espíritu emprendedor y su trayectoria, así como la representación de las nuevas visiones y valores del mundo empresarial.

Con la entrega del premio Empresa del Año se puso el broche de oro a una velada dedicada al reconocimiento del emprendimiento balear. Astilleros de Mallorca, empresa líder en la reparación de grandes yates, recibió esta distinción, que recogió Diego Colón, consejero delegado de Astilleros de Mallorca. Entregaron el galardón Sergio Guillot y Fernando Canós.

Tras la entrega de premios se sirvió un cóctel. / MANU MIELNIEZUK

El grupo Lost in Traslation puso música al evento, con un repertorio inspirado en bandas sonoras de reconocidos filmes. La velada finalizó con un cóctel cena durante el cual premiados, autoridades e invitados pudieron departir en un ambiente distendido de celebración en el que el emprendimiento fue el gran protagonista.