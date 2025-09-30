Apostar por nuestras empresas es apostar por Baleares

Los Premios Empresa del Año son una oportunidad para reafirmar la confianza en la economía local y en la capacidad de quienes la hacen posible

En las Islas Baleares sabemos que el talento no se improvisa. Se cultiva con dedicación, se impulsa con valentía y se sostiene con esfuerzo diario. Está en las empresas que arriesgan, que innovan y que, incluso en los momentos más inciertos, siguen generando valor para su entorno. Ese talento merece ser reconocido y esa es la razón por la que, desde Banco Sabadell, junto con Prensa Ibérica, organizamos de nuevo los Premios Empresa del Año.

El año pasado, cuando esta iniciativa aterrizó por primera vez en Mallorca, se convirtió en una oportunidad para acercarnos a realidades empresariales diversas, todas con un denominador común: la determinación de crecer, adaptarse y generar un impacto positivo en la sociedad. Porque estos galardones nacen de la convicción de que el mérito de una empresa no se mide sólo en cifras, sino que detrás de los números hay historias humanas que merecen ser reconocidas. Por eso, más allá de un galardón, los Premios Empresa del Año representan un ejercicio de escucha activa y de puesta en valor.

Durante todo el proceso, tenemos la oportunidad de conocer realidades que hablan de esfuerzo, de adaptación y de visión de futuro. Nos permiten entender de cerca las inquietudes y aspiraciones de quienes están al frente de los proyectos y eso encaja de lleno con nuestra forma de hacer banca: de proximidad, de tú a tú, construida sobre la confianza y el conocimiento mutuo.

En Banco Sabadell entendemos que la banca es más que un intermediario financiero, es un socio estratégico de las empresas y de las personas. En las Islas Baleares, esto significa estar presentes desde el inicio, acompañar a las compañías en las decisiones clave, facilitar la inversión y apoyarlas en su expansión. Significa también apostar por el talento local y por la formación, porque sabemos que el capital humano es el motor de cualquier economía sólida. Nuestra relación con los clientes se basa en la escucha, en la flexibilidad y en la capacidad de anticiparnos a sus retos, especialmente en un territorio que combina grandes oportunidades con desafíos muy específicos.

También creemos que destacar lo que funciona es una responsabilidad. Es más importante que nunca poner el foco en aquello que aporta, que crea riqueza y que genera bienestar. Los Premios Empresa del Año son, en este sentido, una oportunidad para reafirmar la confianza en la economía local y en la capacidad de quienes la hacen posible.

El objetivo final es que esta celebración se convierta en un punto de encuentro anual para las empresas de las Islas Baleares, un momento para hacer balance, compartir logros y mirar hacia adelante con optimismo. Queremos contribuir a reforzar la imagen de Baleares como un territorio con un tejido empresarial moderno, diverso y preparado para afrontar los retos del futuro. Y sabemos que ese desarrollo no depende únicamente de atraer visitantes, sino también de respaldar a quienes generan valor durante todo el año.

Los desafíos que tienen por delante las empresas baleares son tan exigentes como apasionantes: la transición hacia modelos energéticos más sostenibles, la digitalización, la formación y retención del talento, la internacionalización … En Banco Sabadell queremos seguir siendo un aliado en ese camino, no sólo desde la vertiente financiera, sino también apoyando, reconociendo y difundiendo los logros que ya están marcando la diferencia.

Nuestro compromiso con Baleares es estable y a largo plazo. Apostamos por la economía local porque creemos en su potencial y en su capacidad para liderar cambios positivos. Iniciativas como los Premios Empresa del Año son un reflejo de esa filosofía: no se trata únicamente de premiar, sino de tejer relaciones, de compartir conocimiento y de fortalecer una red empresarial que es clave para el desarrollo de las islas.

Nuestra más sincera enhorabuena a los premiados de esta edición, que con su trabajo, visión y perseverancia son un ejemplo del talento que mueve Baleares. Este reconocimiento es una invitación a seguir marcando el camino, inspirando a otros y demostrando que el crecimiento y la innovación son posibles incluso en entornos exigentes. Cada una de estas empresas aporta algo único a nuestro territorio y contribuye, desde su ámbito, a construir una economía más fuerte y diversificada.

Desde Banco Sabadell nos sentimos orgullosos de acompañar a estas compañías, de estar presentes en sus retos y de compartir sus logros. Y lo seguiremos haciendo, con la misma cercanía y compromiso que nos caracteriza, porque su éxito es también el de toda la comunidad que formamos entre todos. ¡Felicidades a los galardonados!