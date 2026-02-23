La coach

Cuando Lola decidió dar un giro a su vida profesional, se formó como coach gracias a un curso que encontró en Santander Open Academy, una plataforma global de aprendizaje gratuito a la que puede acceder cualquier persona para mejorar sus competencias profesionales y sus habilidades para impulsar su empleabilidad. Lola ha finalizado un curso sobre habilidades blandas y está deseando poner en práctica sus conocimientos con alguno de sus nuevos amigos en el Work Café Santander.

Andrea será su conejillo de indias y entre cafés, análisis DAFO, simulaciones de venta y consejos prácticos, la experiencia terminará de forma muy diferente a lo que promete. ¿Descubrirá Andrea cuál es su verdadera fortaleza o debilidad?