Gastos superfluos

Andrea está estudiando Económicas con el apoyo de la Fundación Universia que trabaja para conseguir sociedades más justas e inclusivas, impulsando la formación, las becas y el empleo de personas con discapacidad. Con sus conocimientos, Andrea quiere ayudar a Martín, Lola, Ernesto y Rafa para que eviten gastos superfluos.

Pero Andrea se lleva las manos a la cabeza en cuanto ve las cuentas de Martín. ¡Los gastos superan a los ingresos! ¿Cuántos cafés al día se pide? ¿Cuántos taxis coge a diario? Andrea no lo tiene fácil, pero intentará evitar por todos los medios que “el ninja de la publicidad” se arruine antes de que acabe la semana.