El nuevo Volvo EX60 eléctrico estrena un asistente de inteligencia artificial Gemini en colaboración con Google

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Texto: FRANCESC BRANCHAT

Fabricado en Gotemburgo, el nuevo Volvo EX60 100% eléctrico llega al mercado para cambiar las reglas del juego en términos de tecnología, conectividad y sostenibilidad. Este vehículo elimina todos los obstáculos que quedaban para pasarse a la movilidad eléctrica y supone un paso adelante definitivo en la electrificación de la marca escandinava.

Volvo tiene el propósito de dar a sus clientes la libertad de moverse de forma personal, sostenible y segura. Con este objetivo, el EX60 es el primer modelo de la marca escandinava que integra Gemini, el nuevo asistente de IA de Google que permite, entre otras muchas funcionalidades, mantener conversaciones naturales con el vehículo.

Los ocupantes del EX60 pueden pedir a Gemini, por ejemplo, que busque en su correo electrónico la dirección de un hotel que se ha reservado, que compruebe si un producto que se ha adquirido cabe en el maletero o, sencillamente, que les proponga sugerencias para hacer un viaje por carretera.





Colaboración con Google

Esta relación con Google convierte a Volvo en un referente tecnológico en el sector de la automoción y el nuevo EX60 es una plataforma ideal para explorar el futuro de la conducción sensible al contexto.

Con este objetivo Volvo Cars y Google, que mantienen una relación continua para dar forma a la próxima generación de sistemas de inteligencia para vehículos, pretenden crear una nueva generación de experiencias de conducción contextuales combinando lo mejor de sus respectivas tecnologías y aprovechando los últimos avances de IA y Google Gemini.





Esta colaboración permite a Volvo ofrecer una experiencia de conducción más útil en cosas como recordar el significado de una señal de tráfico, interpretar las marcas viales o, simplemente, solicitar más información sobre un punto de referencia o un restaurante.

Tomemos como ejemplo el aparcamiento. Al leer e interpretar las señales de aparcamiento en tiempo real, el sistema ayuda a los conductores a entender rápidamente las restricciones, los límites de tiempo, los permisos necesarios o las tarifas. En lugar de tener que adivinar si podemos aparcar en una determinada plaza, los conductores reciben indicaciones claras en el momento y el lugar que las necesitan.





Seguridad innegociable

Fundada en 1927, Volvo está a punto de celebrar su centenario. Desde sus inicios, la seguridad ha sido referente y actualmente, lo es más que nunca. Destaca el sistema de comprensión del estado del conductor, que detecta si el conductor pierde concentración debido al cansancio o por una distracción y que responde ofreciendo asistencia, e incluso deteniendo el vehículo con seguridad si es necesario.

Pionero en la automoción, el nuevo cinturón de seguridad multiadaptativo ofrece una protección más inteligente y personalizada, adaptándose al perfil del conductor en apartados como la altura, la complexión e incluso la postura. Los sensores exteriores del EX60 son capaces de determinar la velocidad y la dirección de una inminente colisión, ajustando la tensión del cinturón de la forma más adecuada.

Otra tecnología encaminada a potenciar la seguridad del nuevo EX60 es el sistema de detección de ocupantes en el habitáculo. Dispone de unos radares interiores que pueden detectar movimientos a escala submilimétrica, como por ejemplo la respiración suave de un bebé.

Objetivo: cero víctimas

El laboratorio crash test del Centro de Seguridad de Volvo Cars en Gotemburgo es una instalación vanguardista en el desarrollo de tecnologías que salvan vidas. Los ensayos realizados superan ampliamente los requisitos de cualquier protocolo de prueba estandarizado.





Como el resto de modelos de Volvo, el EX60 ha sido sometido a un extenso programa de validación con más de un centenar de pruebas físicas y simulaciones virtuales avanzadas. Se han realizado ensayos sobre situaciones complejas que reflejan escenarios habituales en carretera, como salidas de vía e impactos contra objetos sólidos, en un entorno real al aire libre y utilizando un poste de gran tamaño.

Sostenibilidad y rapidez de recarga

El Volvo EX60 llega al mercado para cambiar definitiva la movilidad eléctrica y establece nuevas expectativas para los clientes que desean viajar en un automóvil 100% eléctrico, sin las preocupaciones ni la ansiedad derivadas habitualmente por la autonomía.





La oferta del nuevo EX60 puede equipar baterías con capacidades de 80 kW, 91 kW y 112 kW, todas ellas con unos niveles de eficiencia sobresaliente y consumos WLTP que parten de 14,9 kWh/100 km. En su variante de tracción integral P12 AWD Electric, este Volvo puede recorrer hasta 810 km con una sola carga, según ciclo WLTP.

Gracias a su arquitectura eléctrica de 800V, las operaciones de recarga son extremadamente veloces. Si son realizadas en un cargador rápido de 400 kW, es posible añadir hasta 340 km de autonomía en apenas 10 minutos.

Volvo te devuelve la señal si, al recibir tu coche, no es exactamente lo que esperabas. Sin compromiso.