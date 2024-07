El reto de ser abuelo en el siglo XXI

La figura clave de los abuelos en España

España se sitúa a la cabeza de la Unión Europea en cuanto al porcentaje de personas mayores de 65 años que cuidan de sus nietos. Mientras que la media europea se sitúa en el 14,9%, en nuestro país este porcentaje alcanza el 35%, es decir, 1 de cada 3 abuelos y abuelas dedican varios días a la semana al cuidado de sus nietos.

Es el caso de María José, que siempre está ahí cuando la necesitan: “Mi lema es ‘Si tú me dices ven, lo dejo todo’, como la canción. Si un nieto se pone malo me desplazo de Ávila a Madrid para cuidarlo”. Y el de Antonella, que vino desde Italia porque su hijo tiene dos niñas de cinco años y quince meses y acaba de separarse de su pareja: “Necesitaba mi ayuda y no lo dudé”. Por su parte, Fernando cuidó de forma intensiva de su nieta de tres meses y fue entonces cuando descubrió cómo le había “cambiado la vida” y “lo satisfactorio” que le resultaba estar con la pequeña.

Este compromiso de los mayores con la crianza de la próxima generación se refleja no sólo en el tiempo dedicado, sino también en la diversidad de tareas que asumen. Desde llevar y recoger a los nietos del colegio hasta encargarse de darles la comida o la cena cuando sus padres trabajan, los abuelos se han convertido en un apoyo indispensable para muchas familias. Pero este papel protagonista de los abuelos en la crianza de los nietos va más allá de los cuidados prácticos. Su presencia brinda a los pequeños estabilidad emocional, transmisión de valores y una valiosa conexión con la historia familiar. De hecho, según una encuesta reciente, "estar con los abuelos" es una de las tres cosas que más felices hacen a los niños de entre 3 y 8 años.