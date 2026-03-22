Veolia presenta en Extremadura acciones para acercar el ciclo del agua a la ciudadanía

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Naciones Unidas promueve cada 22 de marzo el Día Mundial del Agua para sensibilizar sobre la importancia vital de este recurso natural. La campaña de este año, ‘Agua y Género’, pone de manifiesto cómo la falta de acceso al agua potable y saneamiento afecta especialmente a mujeres y niñas, limitando sus oportunidades de desarrollo. Bajo el lema ‘Donde fluye el agua, crece la igualdad’, la iniciativa ensalza el liderazgo femenino en la gestión de los recursos hídricos como clave para asegurar un modelo más equitativo y sostenible.

En este contexto, Veolia, referente global en servicios de agua, energía y residuos, reafirma su fuerte compromiso: garantizar que todas las personas tengan acceso al agua de manera inclusiva y sostenible. A través de la innovación, el diálogo, las alianzas público-privadas y un fuerte arraigo local, la compañía cuenta con la capacidad operativa y el conocimiento experto para hacer frente a desafíos como el cambio climático y el estrés hídrico.

Por ello, Veolia, comprometida con la gestión sostenible y eficiente del agua, ha diseñado un completo programa de actividades en diversos municipios de Extremadura con el objetivo de poner en valor el trabajo diario que hace posible que el agua llegue a los hogares con las mayores garantías de calidad y seguridad. Un trabajo invisible pero esencial, realizado por un equipo de profesionales dedicados a cuidar cada gota, desde su origen hasta el grifo de cada hogar.

Concienciación a pie de calle y en ferias

Las actividades en la región arrancaron el jueves 19 de marzo en Villanueva de la Serena, donde los ciudadanos pudieron disfrutar de una cata de agua en la puerta de la oficina de la compañía, situada en el Parque de la Constitución. En concreto, los villanovenses probaron cuatro tipos de agua diferentes: dos embotelladas y dos del grifo -una de ellas, procedente del abastecimiento de la localidad-. Sin saber cuál es cuál, se pidió a los participantes que valoren aspectos como el olor, sabor y color. Además, se les invitó a que intenten adivinar qué agua correspondía al grifo y cuál a la embotellada, a la vez que se les transmitieron los beneficios de sostenibilidad y calidad que tiene consumir agua del grifo.

Esta misma experiencia sensorial, que invitó a la población a descubrir y valorar la calidad del agua del grifo, se replicará el martes 24 de marzo en la plaza del Ayuntamiento de Plasencia.

Por su parte, los días 20 y 21 de marzo, Veolia participó activamente en la Feria Multisectorial de Talayuela, una iniciativa en la que más de 60 empresas de diferentes sectores tuvieron la oportunidad de mostrar sus productos y servicios, permitiendo a los visitantes además disfrutar de ponencias, mesas de experiencias y talleres prácticos con el objetivo de fomentar la innovación y el establecimiento de relaciones profesionales.

En este sentido, Veolia ofreció a los asistentes una charla sobre el ciclo del agua y los retos para su consumo responsable. Asimismo, desde la compañía se informó acerca de las iniciativas existentes para la captación de talento en la empresa y se puso en marcha un taller práctico sobre la factura del agua.

En los centros educativos

Además, dentro de las actividades preparadas para el Día Mundial del Agua en Extremadura, Veolia no se olvida de los más pequeños, a los que acerca, a través de diversas acciones, la gestión del ciclo del agua y el cuidado del medio ambiente. Para la compañía, los niños tienen un papel fundamental para asegurar un futuro más sostenible.

Entre estas acciones, el alumnado del CRA Gloria Fuertes, de Fuente del Arco, disfrutó el día 20 de marzo de una cata de aguas que, desde Veolia, adaptaron especialmente para los escolares.

El compromiso educativo de la compañía continuará el lunes 23 de marzo en Coria, concretamente en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Allí, Veolia impartirá una charla sobre el ciclo del agua y colaborará en la Gymkana del colegio para el ahorro de recursos (Proyecto 50/50), diseñando una prueba específica destinada a promover el ahorro de agua entre los alumnos.

Además, dentro de este gran despliegue por el Día Mundial del Agua, Veolia está acercando a los colegios extremeños su exitoso programa educativo Aqualogía. A través de juegos, retos y divertidos experimentos, Aqualogía permite a los alumnos descubrir la magia de la gestión del ciclo del agua y la importancia del cuidado del medio ambiente de una forma lúdica y directa. Villanueva de la Serena, Casar de Cáceres, Jerez de los Caballeros, Plasencia, Almoharín, Rena y Madrigalejo son algunos de los municipios en donde se desarrollará Aqualogía.

Por otro lado, en el marco del proyecto PERTE DIGITALASVEGAS, financiado por fondos Next Generation de la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España e impulsado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, la Mancomunidad de Vegas Altas, el Consorcio Vegas Altas-La Serena y Veolia, la exposición itinerante en donde se muestra los hitos más destacados de este proyecto con elementos digitales y fotográficos sigue su curso. Tras haber estado en localidades como Villanueva de la Serena, Zurbarán y Navalvillar de Pela, esta próxima semana se inaugurará en Medellín para, posteriormente, durante la semana del seis de abril, ser clausurada en Almoharín.

Con este abanico de iniciativas a lo largo de toda Extremadura, queda más que demostrado que, para Veolia, la sostenibilidad y el servicio a las personas no son sólo objetivos, sino realidades que se construyen día a día con servicios eficaces, sostenibles y adaptados a las necesidades reales de cada municipio en donde está presente. Un compromiso firme y duradero que se refleja en cada acción, en cada proyecto y en cada gota de agua que llega a los hogares extremeños con la máxima calidad. Porque para Veolia, estar presente en Extremadura significa, ante todo, estar al servicio de sus ciudadanos y de su futuro.