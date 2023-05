La gran labor en la sombra de Leyendas España o cómo un futbolista de la Selección puede terminar pasando apuros

“Hay veces que te suceden imprevistos”

Fernando sabe de lo que habla porque a él mismo le ocurrió. “Hay veces que te suceden imprevistos. Yo no estoy al margen. Gané un dinero importante, lo supe administrar, pero todo comenzó a salir mal a consecuencia de un mal negocio”, relata Giner, quien está tan involucrado en esta asociación “porque pensé que esto no lo podía pasar a más compañeros futbolistas. Creo que es injusto que pasen cosas de este tipo cuando has llevado un comportamiento impecable tanto en la vida como en el deporte… Y que actos por confiar en gente cercana te puede llevar a la ruina”. Por este motivo, la prevención se ha convertido en un pilar fundamental de la asociación y, en este caso, Víctor Sánchez del Amo es el encargado de dirigirla a los canteranos de la Selección.