La táctica del ‘ambush marketing’, la estrategia parasitaria de marcas que se aprovechan de la Selección española y el Mundial de fútbol

La prevención de la RFEF a los futbolistas

Durante estos días, en Qatar, la RFEF ha explicado a los jugadores qué pueden o no hacer con sus patrocinadores personales que no son esponsors de la RFEF o de FIFA para no caer en el ‘ambush’. En el caso español, la Federación Española tiene registrado bajo propiedad intelectual términos como La Roja, Selección, Selección Española y FIFA tiene términos como Mundial, Copa del Mundo, Qatar 2022 o la imagen propia del trofeo. En definitiva, todo aquello que signifique ir ligado al equipo o la competición. ¿Cómo evitarlo? El consejo a los jugadores de Luis Enrique es, simplemente, anunciar la marca publicitaria sin poner este tipo de términos ni imágenes relacionadas con una camiseta de la Selección o un símbolo del Mundial… con poner un “vamos” o un “a por todas” es suficiente como para tener un gancho con el futbolista y respetar a quien es patrocinador de una Selección, del propio Mundial o de FIFA.