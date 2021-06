“El éxito no es el resultado final. La lucha es lo que te da satisfacción”

El manacorí, que ha entrenado desde el inicio de su carrera y hasta 2017 a su sobrino, Rafael Nadal, tiene claro que “el suspenso no es más que la confirmación de que lo que hemos hecho no es suficientemente válido. No queda más remedio que seguir trabajando”.

Aunque vivimos en la sociedad de la inmediatez y de la satisfacción instantánea, Nadal reniega de la gente “conformista” y que vive la vida “sin pasión”. “Uno tiene que ser consciente de que en la vida las cosas cuestan” y solo por el camino de la humildad, el trabajo duro, el esfuerzo y la constancia se logra “la satisfacción, el desarrollo personal” y, por consiguiente, “el verdadero éxito”.