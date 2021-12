Reaprendiendo a vivir: la importancia del diagnóstico precoz para tener una mejor la calidad de vida a largo plazo

Gema Carrasco





Este año, en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, se conmemoran los 40 años de los primeros diagnósticos de sida, la epidemia causada por la extensión de la infección del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y que ha causado cerca de 40 millones de muertes en el mundo. Los avances en las terapias de infección por VIH de las últimas décadas han sido fundamental para conseguir controlar la patología y mejorar la calidad de vida de los pacientes. De esta forma, el SIDA ha dejado de ser una enfermedad mortal para convertirse en una patología crónica con una esperanza de vida similar a las que tienen las personas sin VIH. Según datos de la OMS, entre 2000 y 2019, las nuevas infecciones por VIH disminuyeron en un 39%, las muertes se redujeron en un 51% y 15,3 millones de vidas se pudieron salvar gracias a los tratamientos antirretrovirales. En España, aproximadamente 150.000 personas viven con VIH.

El doctor Álvaro de Mena, especialista en Enfermedades Infecciosas del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña nos explica que “el primer éxito fue el primer tratamiento antirretroviral con varios fármacos y con el que se conseguía que tuvieran una carga viral indetectable durante un tiempo prolongado. Se consiguió a partir de 1996 pero fue un tema progresivo. El segundo éxito terapéutico ha sido que esos tratamientos son cada vez más cómodos, más sencillos y menos tóxicos”.

Este éxito se ha traducido en que los pacientes han conseguido tener una cantidad y calidad de vida en muchos casos parecida al de una persona no infectada. ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, en la consecución del ODS3 Salud y bienestar, se ha marcado como objetivo para 2030 que el 95% de las personas conozcan su estado serológico; que el 95% de los diagnosticados mantenga una adherencia adecuada al tratamiento; que el 95% consiga una carga viral indetectable, y por lo tanto intransmisible, además de alcanzar una buena calidad de vida. Acerca de este compromiso, el doctor Álvaro de Mena nos explica “en España tenemos nuestra mayor limitación y es donde tenemos que seguir trabajando: en el diagnostico”. Hoy en día, cerca de 20.000 personas conviven con el VIH en nuestro país sin saberlo y se estima que el 45% de los nuevos diagnósticos son tardíos.

“El acceso al tratamiento en nuestro país es bueno, siempre es mejorable y tenemos que seguir trabajando en eso. Pero lo cierto es que cuando una persona está bien ligada al sistema, viene a las consultas y toma el tratamiento, conseguir que más del 95% sea con carga indetectable es una batalla que ganamos”. La adherencia al tratamiento ha mejorado mucho en los últimos años y es que como argumenta el experto “porcentualmente es mucho menos que hace 15 o 20 años, pero sigue siendo un número de personas que nos preocupa, porque además las repercusiones son importantes para ellos”.

La clave de un diagnóstico precoz

Para terminar con la transmisión, contar con un diagnóstico precoz es clave. “El principal reto en nuestro país es diagnosticar a todas las personas infectadas y acabar con la transmisión”, expone el doctor de Mena. Para conseguir esto también es fundamental que los sanitarios mejoren el cribado cuando estos pacientes acceden al sistema sanitario y por otro lado desde el punto de vista de educación desde los colegios.

No obstante, como nos indica el especialista, hay otros factores que están ayudando a la prevención como “la profilaxis preexposición y profilaxis postexposición. Es algo que probablemente tenga un impacto muy importante en los próximos años o en el número de nuevos diagnósticos en nuestro país”. La mejor forma de proteger a la comunidad es que todo el mundo esté indetectable porque así no hay transmisión. El tratamiento que se lleva a cabo para tratar el VIH en nuestro país tiene unas tasas altas de éxito ya que en el 95% de los casos consiguen que la carga viral sea indetectable. “Una persona que sea indetectable de manera estable, no transmite la infección en una relación sexual de cualquier tipo a otra persona”. Si se consiguiera tener a todas las personas diagnosticadas y tratadas, estaríamos protegiendo a la comunidad.

Mejorar la calidad de vida

Otro de los retos que plantea esta enfermedad es mejorar la calidad de vida de las personas con VIH. Para ello, lo primero que nos plantea el doctor es que debemos “acercarnos a esas personas y colectivos y preguntarles qué les está limitando la vida”. Con esa información se tendrán que llevar a cabo acciones para mejorarla.

“Esas acciones no van a venir solo de un especialista o de una situación. Esas acciones posiblemente van a necesitar equipos de trabajo unidos porque a veces lo que limita la calidad de vida son cuestiones sociales o relacionadas con cuestiones económicas o con comorbilidades muy diferentes que a veces las tiene que abordar un neurólogo, un cardiólogo, un neumólogo o un internista, dependiendo de cuál sea la razón que limita la calidad de vida de estas personas”, concluye el doctor Álvaro de Mena.

‘Razones’, bajo el lema ‘Indetectable=Intransmisible’

Cesida, con el apoyo de Gilead, ha lanzado la campaña ‘Razones’ que buscar poner el foco en evitar un diagnóstico tardío y la propagación del virus, así como en eliminar la serofobia, el estigma hacia las personas infectadas con el VIH. Bajo el lema ‘Indetectable=Intransmisible’ quieren manifestar que las personas en tratamiento con VIH y carga viral indetectable no transmiten el VIH por ninguna vía.

Con el objetivo de llegar a un público joven y usuario de redes sociales, la campaña ha contado con la colaboración de la tiktoker Ger, la creativa y youtuber Elsa Ruiz, el actor vihsible David Sánchez, el creador de contenido y vihsible Dante Sendra, y el humorista Gakian. Toda la acción se está recogiendo en redes sociales bajo el hashtag #ConstruyeTuFuturo, que apunta a la importancia de realizarse la prueba del VIH.