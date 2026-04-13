Logista exhibe su estrategia

Operador logístico líder, sólida generación de caja, diversificación en nichos de alto valor y atractiva remuneración al accionista

Pedro Losada

Logista ha reafirmado su posición como un operador logístico único en Europa, combinando una estabilidad envidiable con una clara vocación de crecimiento. Durante su intervención, Pedro Losada, CFO de la compañía, desgranó junto al Director de Análisis de Renta 4, César Sánchez-Grande, las cifras de un gigante que capitaliza más de 4.000 millones de euros, genera 1.800 millones en ventas económicas y opera sin deuda a largo plazo. Su fortaleza reside en un modelo de negocio atípico, diversificado, pero con especial preponderancia de la distribución de tabaco, un sector regulado con enormes barreras de entrada y que les permite dotar de una privilegiada posición de caja media de unos 2.000 millones de euros.

Losada destacó la segunda gran palanca de su estrategia: la diversificación. A preguntas de Sánchez-Grande sobre los próximos objetivos inorgánicos (M&A), Losada fue claro. Logista busca sectores de alto valor añadido y fuertes barreras de entrada, priorizando la rentabilidad sobre el volumen. Ejemplos de ello son su filial Nacex (centrada en la mensajería premium), la distribución farmacéutica directa a hospitales y parafarmacias, y las recientes compras de El Mosca y Carbó para dominar el complejo segmento del transporte a temperatura controlada. El directivo subrayó que su posición de caja, junto a una capacidad potencial de apalancamiento de 1.000 millones, les permite ejecutar estas adquisiciones sin tensar el balance.