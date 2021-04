El 4 de mayo no veremos una alianza de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón en las elecciones madrileñas. Más Madrid ha rechazado acudir a los comicios en coalición con los morados después de que el vicepresidente segundo del Gobierno y ahora candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid lanzara el pasado lunes una propuesta de alianza. "Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos", ha alegado la candidata de Más Madrid, Mónica García. Iglesias se ha mostrado respetuoso con esta decisión, pero ha asegurado que una "candidatura unitaria" habría "despertado mucha ilusión".

En un mensaje repleto de críticas a Iglesias, García ha recordado que "Madrid no es una serie de Netflix que haya empezado el pasado miércoles con la convocatoria de elecciones" y ha afeado al secretario general de Podemos su intento de integrar Más Madrid bajo su liderazgo: "Las mujeres hemos demostrado con creces que sabemos frenar a la ultraderecha sin que nadie nos tutele".

El vicepresidente desveló el pasado lunes que a lo largo del día había mantenido una conversación con García y que seguirían profundizando en los próximos días. Sin embargo, parece que las negociaciones no han llegado a buen puerto. Ni siquiera, después de que en una entrevista en La Sexta, abriera la puerta a unas primarias para decidir quien encabeza las listas: "Eso no puede ser una excusa para no construir una unidad".

Soy Mónica García, tengo 47 años, soy médica de la sanidad pública y madre. Quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. pic.twitter.com/xTY1kw02nI — Mónica García (@Monica_Garcia_G) 16 de marzo de 2021

El feminismo nos ha enseñado que no siempre tenemos que ser los protagonistas. Así que hoy, esto: vamos @Monica_Garcia_G ! ✌🏼🌻 https://t.co/f8rs1XKu2Q — Íñigo Errejón (@ierrejon) 16 de marzo de 2021

Más críticas

Pese a la oferta, García ha subrayado que al auge del PP de Isabel Díaz Ayuso y de la candidata de Vox, Rocío Monasterio, no se puede debe añadir "más frivolidad, ni más espectáculo, ni más testosterona", en una clara referencia al movimiento completamente inesperado de Iglesias de abandonar la vicepresidencia segunda para presentarse candidato a la Comunidad de Madrid. "No podemos perder ni un solo minuto en dedicarnos a mirarnos el ombligo, a hablar de nosotros mismos o darnos golpes de efecto que nos distrae de los más importante", ha insistido.

Errejón ha defendido la misma posición. "El feminismo nos ha enseñado que no siempre tenemos que ser los protagonistas", ha sentenciado en un mensaje publicado en Twitter para criticar que Iglesias intente dejar a un lado la figura de García. "Así que hoy, esto: vamos Mónica García", ha concluido.

"Quiero presentarme a las elecciones y ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Me apetece, tengo buenas ideas y mucho trabajo a la espalda", ha asegurado García Antes de dejar claro que eso no implica que en Madrid no vayan a "garantizar la colaboración, la cooperación y el diálogo". Así, ha pedido a todos una "campaña limpia", ser "honestos y positivos" y centrarse en la campaña electoral para hacer un "incuestionable acuerdo de gobierno" a partir del 4 de mayo.

García también ha reivindicado el papel de Más Madrid en los dos últimos años en la Asamblea de Madrid: "Tenemos bien engrasado un proyecto, feminista, regionalista y verde. Conocemos al dedillo hasta la última herida que ha dejado el gobierno negligente de Díaz Ayuso y voy a poner el alma, el corazón y el cerebro para curar Madrid".