El Gobierno de Bolivia ha dado este lunes por disuelto un contrato con la farmacéutica AstraZeneca para comprar cinco millones de dosis de la vacuna contra la Covid-19 ante el "incumplimiento" en la entrega de las mismas por parte del Instituto Serum de India.

Según el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, el contrato suscrito "ya no corresponde", aunque ha detallado que el Ejecutivo boliviano "no descarta" necesitar esas dosis el próximo año, incidiendo en que la nación andina "no tiene por qué" renunciar al cargamento y puede "acudir" a él en el momento en el que lo necesite.

Blanco ha explicado que Bolivia no ha pagado por las vacunas "porque se hace justo antes de embarcar" y ha detallado que AstraZeneca no ha podido cumplir con la entrega porque India ha prohibido la exportación de las dosis que salen del Instituto Serum, la mayor fábrica de inmunizadores contra la enfermedad del mundo y el único fabricante de vacunas indio que ha firmado una licencia con AstraZeneca, debido al empeoramiento de la situación de la pandemia en el país asiático.

"Por un tema que ellos alegan que es causa de fuerza mayor, porque el Gobierno de India les ha prohibido las exportaciones, entonces ya no corresponde hacer nada con ese contrato, simplemente el incumplimiento se ha dado por parte de ellos", ha agregado, insistiendo en que el contrato suscrito "ya no tiene efecto", pero no por culpa de Bolivia, "sino precisamente por motivos de causa mayor que no les ha permitido cumplirnos con esta cantidad", ha recogido 'Los Tiempos'.

Hasta el momento, Bolivia ha administrado más de 2,7 millones de dosis de la vacuna contra la Covid-19, enfermedad que ha dejado cerca de 445.000 personas contagiadas y casi 17.000 fallecidos.