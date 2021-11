El municipio de Ámsterdam anunció este lunes que rechazará a partir de este lunes cualquier nueva solicitud de construcción de un hotel en la mayor parte de la ciudad, en una nueva apuesta para aliviar la presión turística sobre la capital neerlandesa.

El ayuntamiento recurrirá a un instrumento administrativo, las normas de arrendamiento de terrenos municipales, para detener la puesta en marcha de nuevos hoteles, una medida que impedirá la apertura de las aproximadamente 20.000 habitaciones de hotel para las que había espacio dentro de los límites del consistorio.

A partir de ahora, ya no se puede construir un nuevo hotel en la zona centro y oeste de la ciudad, aunque se pueden presentar solicitudes para aperturas en nuevas áreas residenciales o parques comerciales, con condiciones.

“Construir un nuevo hotel solo es posible en barrios donde el hotel todavía puede tener un valor agregado para el desarrollo del barrio. Además, debe ser un concepto hotelero único y especial y cumplir estrictos requisitos en el ámbito de la participación vecinal, la sostenibilidad y el emprendimiento social”, advierte el municipio.

533 hoteles en la ciudad

Ámsterdam tiene en la actualidad 533 hoteles, con alrededor de 40.000 habitaciones, en todo el municipio.

Aunque ya en 2016 la ciudad había decidido que no permitirá nuevos hoteles para aliviar la creciente presión turística, esa decisión no tenía en cuenta los planes de zonificación existentes: si se incluía la construcción de un hotel en el diseño de una nueva zona, el municipio no podía rechazar esa solicitud.

Esto hizo que los inversores aprovecharan un vacío legal para buscar espacio alternativos para nuevos hoteles, lo que permitió añadir a la ciudad al menos 16 nuevos hoteles entre 2019 y 2021, y las solicitudes presentadas antes de 2016 tampoco pudieron ser rechazadas, lo que autorizó varias construcciones nuevas.

Según la agencia oficial de estadísticas CBS, se habilitaron al menos 7.700 nuevas habitaciones de hotel entre 2015 y 2020.

El uso de las reglas de arrendamiento de terrenos se justifica en la alta presión sobre la calidad de vida de la ciudad debido al crecimiento del número de hoteles, y los fundamentos legales de la medida han recibido el visto bueno de los expertos, por lo que podrá defenderse en los tribunales en caso de denuncia.

El impacto de esta medida es importante porque los planes de zonificación actuales cuentan con un espacio de entre 850.000 y 1 millón de metros cuadrados para potenciales hoteles en Ámsterdam, lo que equivaldría a hasta 20.000 habitaciones de hotel adicionales.