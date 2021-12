La ex primera dama estadounidense Melania Trump anunció este jueves el lanzamiento de su nueva plataforma NFT (non-fungible token) que pondrá obras en venta en intervalos regulares en su página web. "Me enorgullece anunciar mi nuevo esfuerzo de NFT, que encarna mi pasión por las artes, y apoyará mi compromiso continuo con los niños a través de mi iniciativa Be Best", indica el comunicado de la primera dama.

La primera obra, una pieza titulada 'Melania's Vision', es una acuarela del artista francés Marc-Antoine Coulon, que muestra un par de ojos azules, presumiblemente los de Melania, contrastados por capas de delineador oscuro y rímel. 'Melania's Vision' también viene con un mensaje de audio con la voz de Melania Trump que dice: "Mi visión es mirar hacia adelante con inspiración, fuerza y coraje". La obra de arte digital de edición limitada ya está disponible en MelaniaTrump.com desde el 16 de diciembre hasta el 31 de diciembre y cuesta un SOL (una unidad de criptomoneda que es parte de la plataforma blockchain de Solana), o aproximadamente unos 178,67 dólares según la página web. El comunicado aclara que una parte de las ganancias de las ventas de la colección de NFT "ayudará a los niños que crecen en orfanatos a través del empoderamiento económico y con un mayor acceso a los recursos necesarios para sobresalir en los campos de la informática y la tecnología". "A través de esta nueva plataforma basada en tecnología, proporcionaremos a los niños habilidades en ciencias de la computación, incluida la programación y el desarrollo de software, para prosperar después de crecer y dejar la comunidad que los acogió", detalla la ex primera dama en el comunicado. Melania Trump dijo que lanzará NFTs a intervalos regulares y anunció una subasta única para enero de 2022, que incluye tres lotes: una obra de arte digital, una de arte físico y un accesorio físico único. La plataforma NFT de Melania Trump utilizará el protocolo blockchain de Solana y aceptará tanto la criptomoneda SOL como los pagos con tarjeta de crédito. El comunicado indicó que la venta ya está siendo impulsada por la polémica red social Parler, favorita de las voces conservadoras en EEUU. La red social ha estado prácticamente inoperativa desde enero tras el asalto al Capitolio por parte de simpatizantes del expresidente Donald Trump hasta mediados de mayo. El lanzamiento de la plataforma NFT es la primera iniciativa pública de Melania Trump desde que su marido, el republicano Donald Trump, dejó la Presidencia en enero de 2021.