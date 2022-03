El presidente estadounidense, Joe Biden, reveló este martes su decisión de cerrar el espacio aéreo de Estados Unidos a las aerolíneas rusas, como han hecho también la Unión Europea (UE) y Canadá. El anuncio de Biden desató una ovación de los legisladores que asistieron a su primer discurso sobre el estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso de EEUU. "Nos uniremos a nuestros aliados y cerraremos el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos, para aislar aún más a Rusia y asfixiar todavía más su economía", aseguró el mandatario. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó este lunes que para Washington no era fácil tomar esa decisión, que con toda seguridad provocará una medida recíproca por parte de Moscú, porque muchos vuelos de sus aerolíneas "vuelan sobre Rusia para ir a Asia".

Este lunes Rusia cerró su espacio aéreo a los vuelos de 36 países, entre ellos todos los de la Unión Europea y Canadá, en respuesta a la misma medida adoptada por estos Estados tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, según informó la Agencia Federal de Transporte Aéreo (Rosaviatsia).

Las medidas europeas en represalia por la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero contra Ucrania han obligado a la aerolínea rusa Aeroflot a suspender todos sus vuelos a Europa y a sus países vecinos hasta los próximos meses de marzo o mayo. También ha cancelado sus vuelos a varios de sus destinos en Estados Unidos y Latinoamérica, dado que el cierre del espacio aéreo europeo y canadiense obliga a sus aviones a dar un gran rodeo.

Putin

Biden, acusó este martes al presidente ruso, Vladímir Putin, de querer derribar "los cimientos del mundo libre" con la invasión de Ucrania, pero remarcó que "la libertad siempre vencerá sobre la tiranía". Biden hizo esta afirmación nada más comenzar su primer discurso, en el que también dijo que es posible que su homólogo ruso, Vladímir Putin, "rodee con tanques Kiev, pero nunca se ganará los corazones y las almas del pueblo ucraniano". "Nunca extinguirá su amor por la libertad, nunca debilitará la determinación del mundo libre", aseguró.

No obstante, el presidente estadounidense aseguró que las fuerzas de EEUU no buscan enfrentarse a Rusia en Ucrania, pese a su despliegue en países del flanco este de la OTAN. "Nuestras fuerzas no van a Europa a luchar en Ucrania, sino para defender a nuestros aliados de la OTAN, en caso de que (Vladímir) Putin decida moverse hacia el oeste", apuntó Biden.

El presidente de Estados Unidos afirmó también que su país perseguirá los crímenes de los oligarcas rusos y que para ello el Departamento de Justicia está formando un grupo de trabajo. "Nos estamos uniendo a nuestros aliados europeos para encontrar y decomisar vuestros yates, vuestros apartamentos de lujo, vuestros aviones privados", dijo Biden, dirigiéndose a los oligarcas rusos.

Azul y amarillo

Ucrania estuvo este martes muy presente entre los asistentes al discurso del estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el Congreso, con banderas, símbolos y gestos de apoyo al país que está siendo invadido por Rusia. Antes de que Biden comenzara su discurso hablando precisamente de este conflicto, muchos fueron los momentos que ya recordaron al país, empezando por los protagonizados por la primera dama de Estados Unidos. Jill Biden apareció en el Congreso ataviada con un vestido azul -uno de los dos colores junto con el amarillo, de la bandera ucraniana- y con la flor de ese país, un girasol, cosido en su manga derecha.

Nada más entrar saludó con un emotivo abrazo a la embajadora de Ucrania en Washington, Oksana Markarova. Markarova escuchó el discurso sentada al lado de la primera dama, junto con los otros invitados en esta zona que, por tradición, ocupan personas que representan las políticas que importan al presidente y sobre las que va a hablar en su discurso. La embajadora llevaba en la mano un bandera de Ucrania que portaron otros asistentes, que ondearon en varias ocasiones cuando Biden aludía a la invasión.

Otros llevaban la bandera ucraniana prendida en sus solapas, o a modo de bufanda con los colores azul y amarillo. De azul -que es además el color de los demócratas- iban también, al igual que Jill Biden, varias congresistas, incluida la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y otras eligieron el amarillo, o prendieron de sus solapas girasoles.

Quien dio la sorpresa en lo relativo a los símbolos, aunque esta vez por omisión, fue el propio Biden. Y es que horas antes de su discurso, la Casa Blanca difundió una foto del mandatario para informar de su conversación con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que Biden llevaba una corbata de rayas con los colores de la bandera ucraniana, pero cuando apareció en el Congreso para dar su primer discurso del estado de la Unión el presidente ya no llevaba esa corbata, sino una azul. Eso sí, Biden dedicó la primera parte de su discurso a hablar del conflicto ucraniano y arremeter contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por ordenar la invasión, con palabras que provocaron varias interrupciones con aplausos en pie y con muchos ondeando los banderines ucranianos.