A medida que se acerca el día de la segunda vuelta el aire de Colombia se carga de una electricidad inquietante. Las horas corren y la sospecha sobre la transparencia de las elecciones que pueden marcar un corte histórico no se ha disipado, al menos para uno de los competidores de unos comicios de final incierto. Gustavo Petro, de la coalición de izquierdas Pacto Histórico, volvió a insistir en las últimas horas en la posibilidad de irregularidades durante un escrutinio que, según las encuestas, se vislumbra muy reñido. "El código electoral establece una serie de mecanismos en caso de que se verifique un fraude. Ahora, nos preocupa la alteración del software.

"En la primera vuelta electoral descubrimos alteración de manera marginal", le dijo al portal 'La Silla Vacía'. Según Petro, la Registraduría, el órgano dependiente del Consejo Electoral que organiza la contienda, se comprometió en principio a autorizar una auditoría técnica de ese programa para "verificar si no hay algoritmos maliciosos que cambien los resultados". Sin embargo, añadió Petro, se explicó al partido "que eso no se podía hacer porque el software era privado". La respuesta, para el exalcalde bogotano, muestra que "estamos ante una total ausencia de garantías".

A diferencia de su rival, Rodolfo Hernández, el "viejito de TikTok", también llamado el 'Trump colombiano', expresó su confianza en el buen desempeño de la Registraduría. "Yo creo en ustedes señor registrador, yo creo en todo lo que es la honestidad de la Registraduría. Gane o pierda acepto el resultado sin vacilaciones".

Como era de suponer, por las redes sociales corren ríos de 'fake news'. El presidente Iván Duque tuvo que desmentir secretas acciones de preferencia hacia el candidato definido como un populista de derechas. "A los que hablan pendejadas, no me he reunido con Rodolfo Hernández. Yo no hago cosas por detrás. Estamos garantizándoles al pueblo colombiano que vaya a las urnas el domingo, que expresen su voluntad sin miedo", aclaró.

El fantasma de la violencia

Pero el miedo está en boca de los que habitan los territorios más convulsos. La Defensoría del Pueblo ha confirmado que existe el peligro de posibles acciones de grupos armados este domingo. Un total de 290 municipios con presencia de disidencias de las FARC o del ELN, grupos paramilitares de ultraderecha o narcotraficantes, están en "riesgo alto y extremo" de hechos violentos con afectaciones graves a la vida, integridad y seguridad de las personas. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, reclamó a las autoridades "que se implementen acciones extraordinarias para la protección de las poblaciones”. El excandidato presidencial de la derecha tradicional, Federico Gutiérrez, no perdió oportunidad en calificar esas eventuales acciones de un apoyo a Petro.

La carismática Francia Márquez, candidata a vicepresidenta del partido Pacto Histórico, denunció un crecimiento de la campaña de terror hacia la figura de su compañero de fórmula. "Petro fue guerrillero, pero se desmovilizó. Ha sido coherente con su apuesta política. Le han sembrado el miedo a la sociedad por su pasado, pero nadie puede decir que él es corrupto", ha matizado.

Debate de última hora

En este contexto, un fallo judicial conmina a los candidatos a participar de un debate frente a las cámaras de televisión. En rigor, solo se podría cumplir esa orden este jueves y no parece haber ni tiempo ni disposición a hacerlo, al menos en Hernández, quien acaba de ser aclamado por parte de la elite económica en una reunión en Bucaramanga. Unos 300 empresarios fueron a escucharlo y, según reportaron distintos medios, sintieron el mismo entusiasmo que tuvieron al conocer a Álvaro Uribe, hace dos décadas.

Hernández confía en las herramientas que le han permitido convertirse en la sensación electoral: Tiktok y Twitter. Solo, frente a las cámaras, sin molestas interrupciones y con la posibilidad de editar cualquier fallo, construye una naturalidad que le ha ganado insospechadas adhesiones. "En mi Gobierno, las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional contarán con todo el respaldo a su gestión y todo el reconocimiento a su esfuerzo", dijo, a sabiendas que la familia de los uniformados, en un país donde solo el Ejército tiene 200.000 integrantes, puede resultar crucial en estas elecciones.

Petro también lo sabe y por eso se comprometió a "garantizar mayor bienestar del soldado y de la policía". A la vez, le prometió a las iglesias pentecostales, que preferentemente se inclinan hacia proyectos conservadores, un respeto a los derechos de libertad de religión, culto y conciencia. "Como futuro presidente de Colombia, voy a defender, ampliar y reforzar nuestro sistema de asuntos religiosos, tal como lo hice en Bogotá cuando fui alcalde".