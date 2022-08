El periodista mexicano y actual columnista Fredid Román fue ejecutado la tarde de este lunes en Chilpancingo, la capital del sureño estado de Guerrero. Román fue atacado a balazos cuando estaba dentro de su automóvil color vino en la calle Prolongación Valerio Trujano, de la colonia Progreso. De acuerdo con informes de la Policía Estatal, Fredid Román quedó herido en el interior del vehículo. Sin embargo, cuando llegaron paramédicos de la Cruz Roja, el periodista mexicano ya había fallecido por los impactos de bala recibidos en distintas partes del cuerpo.

"Personal ministerial y de los servicios periciales se trasladaron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer los hechos", informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero. Además las autoridades confirmaron que se abrió una investigación por el delito de "homicidio por arma de fuego, en contra de quienes resulten responsables, en agravio de Fredid 'N'".

Actualmente Fredid Román Román escribía la columna La Realidad Escrita con circulación en medios locales. Anteriormente fue fundador del extinto diario impreso La Realidad; también dirigió Expresión Popular y colaboró en distintos medios de comunicación en la capital guerrerense.

Hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato y no existe versión oficial al respecto. La asociación Club de Periodistas de Guerrero manifestó en un escrito que, si bien su colega no tocaba temas de violencia, en días pasados acudió a la FGE a exigir justicia por el asesinato de uno de sus familiares cercanos registrado en el poblado Ocotito, del mismo municipio. Más tarde, la Fiscalía de Guerrero señaló que una de las líneas de investigación que se siguen podría estar relacionada con el asesinato del hijo de Fredid Román, ocurrido en la localidad del Ocotito, Chilpancingo, el 1 de julio, más no por su ejercicio periodístico.

"A la Fiscalía General de Guerrero le exigimos pronta investigación del homicidio así como de una presunta filtración de la exigencia de justicia que hizo nuestro compañero ante ese órgano de procuración de justicia", dice el documento. En tanto, la FGE de Guerrero sostuvo que "efectúa trabajos de investigación y seguimiento para el esclarecimiento de los hechos, a fin de que se aplique la ley a los responsables de diversos delitos".

Con el asesinato de Fredid Román suman 16 periodistas asesinados en Guerrero desde el año 2000; y es el segundo asesinado en el actual gobierno estatal. Recientemente, el representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió que “el número de asesinatos de periodistas que se registra en México es motivo de preocupación”. Según cifras de la organización Artículo 19, desde 2000 al menos 154 comunicadores han sido asesinados en México en posible relación con su labor periodística. En la actual administración del presidente López Obrador, desde diciembre de 2018, se han contabilizado alrededor de 2.000 agresiones contra la prensa en el país, incluyendo 40 asesinatos, 15 en lo que va de este año.